Cycling

Tirreno–Adriatico 2021 - Cherie Pridham’s brilliant celebration for Mads Wurtz Schmidt triumph

Mads Wurtz Schmidt won Stage 6 of Tirreno-Adriatico after sprinting to victory from a five-man breakaway - and it brought out a terrific celebration from directeur sportif Cherie Pridham! Video provided courtesy of Israel Start-Up Nation.

