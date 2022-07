Cycling

Annemiek Van Vleuten conquers Super Planche to cement historic Tour de France Femmes win

Annemiek van Vleuten (Movistar) confirmed her status as Tour de France Femmes winner with a stunning Stage 8 win atop Super Planche des Belles Filles. Stream the Tour de France Femmes live and on-demand on discovery+. You can also watch all the action live on eurosport.co.uk.

