Diego Ulissi claims sprint victory on Stage 4 of Tour de Luxembourg

Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) held off Aimé De Gendt (Circus - Wanty Gobert) and Markus Hoelgaard (Uno-X Pro Cycling Team) to win Stage 4 of the Tour de Luxembourg.

