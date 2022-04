Cycling

Tour de Romandie highlights: Ethan Hayter sprints to Stage 2 win as Rohan Dennis maintains GC lead

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) outsprinted Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) and Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) on Stage 2 of the Tour de Romandie. Rohan Dennis (Jumbo-Visma) remains top of the GC. Stream the 2022 Giro d’Italia live and on-demand on discovery+

00:04:24, an hour ago