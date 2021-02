Cycling

Tour des Alpes: Bauke Mollema takes Stage 1 spoils

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) claimed the first stage of the Tour des Alpes. Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) came second and Valentin Madouas (Groupama-FDJ) made up the podium.

00:02:14, 6 views, an hour ago