Benoît Cosnefroy wins the Tour du Finistère

Frenchman Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) narrowly won in the sprint of the Tour du Finistère ahead of Sean de Bie (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) and Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team).

00:02:27, an hour ago