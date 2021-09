Follow live updates here below.

Pre-race reading

Ahead of the UCI Road World Championships in Flanders, Niamh Lewis dives into a thorny question: why are women’s races typically shorter than the men’s equivalent? And should the races be beefed up in distance or would that actually hinder what makes women’s cycling such a unique offering to fans?

World Championships ‘I can’t believe I've just done that’ – Backstedt after sealing gold 27 MINUTES AGO

Read that article in full here

Women's elite road race startlist

Netherlands

1. VAN DER BREGGEN Anna

2. BRAND Lucinda

3. PIETERS Amy

4. VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal

5. VAN DIJK Ellen

6. VAN VLEUTEN Annemiek

7. VOLLERING Demi

8. VOS Marianne

Italy

9. BALSAMO Elisa

10. BASTIANELLI Marta

11. CAVALLI Marta

12. CECCHINI Elena

13. CONFALONIERI Maria Giulia

14. GUAZZINI Vittoria

15. LONGO BORGHINI Elisa

Denmark

16. DIDERIKSEN Amalie

17. HOLMSGAARD Trine

18. ELSTRØM JENSEN Maria

19. NORSGAARD Emma

20. KOERNER Rebecca

21. LETH Julie

22. LUDWIG Cecilie Uttrup

Germany

23. BRENNAUER Lisa

24. HAMMES Kathrin

25. KASPER Romy

26. KLEIN Lisa

27. KOCH Franziska

28. TEUTENBERG Lea Lin

29. LIPPERT Liane

Switzerland

30. BAUR Caroline

31. CHABBEY Elise

32. FREI Sina

33. KOLLER Nicole

34. REUSSER Marlen

35. RÜEGG Noemi

United States

36. FAULKNER Kristen

37. RIVERA Coryn

38. STEPHENS Lauren

39. THOMAS Leah

40. WILES Tayler

41. WINDER Ruth

Australia

42. ALLEN Jessica

43. CROMWELL Tiffany

44. HANSON Lauretta

45. HOSKING Chloe

46. NEYLAN Rachel

47. ROY Sarah

48. SPRATT Amanda

Belgium

49. BOSSUYT Shari

50. DE BAAT Kim

51. DEMEY Valerie

52. D'HOORE Jolien

53. KOPECKY Lotte

54. VANDENBULCKE Jesse

South Africa

55. JANSE VAN RENSBURG Frances

56. JONKER Kerry

57. KEEP Tiffany

58. MOOLMAN Ashleigh

59. PREEN Hayley

60. WEBB Courteney

Poland

61. JASKULSKA Marta

62. KARASIEWICZ Karolina

63. KUMIEGA Karolina

64. LACH Marta

65. NERLO Aurela

66. NIEWIADOMA Katarzyna

France

67. BIANNIC Aude

68. CORDON-RAGOT Audrey

69. DUVAL Eugénie

70. FOURNIER Roxane

71. LABOUS Juliette

72. MUZIC Évita

Great Britain

73. BARNES Alice

74. DEIGNAN Elizabeth

75. GEORGI Pfeiffer

76. HENDERSON Anna

77. LOWDEN Joscelin

78. SHACKLEY Anna

Spain

79. GARCÍA Mavi

80. GUTIÉRREZ Sheyla

81. MARTIN Sara

82. MERINO Eider

83. OYARBIDE Lourdes

84. SANTESTEBAN Ane

Norway

85. AALERUD Katrine

86. ANDERSEN Susanne

87. BORGLI Stine

88. GASKJENN Ingvild

89. MOBERG Emilie

90. YSLAND Anne Dorthe

Slovenia

91. BRAVEC Urška

92. BUJAK Eugenia

93. KERN Špela

94. ŽIGART Urška

New Zealand

95. CHRISTIE Henrietta

96. DRUMMOND Michaela

97. FISHER-BLACK Niamh

98. HARRIS Ella

Austria

99. EBERHARDT Verena

100.RIJKES Sarah

101.SCHWEINBERGER Christina

102.SCHWEINBERGER Kathrin

Sweden

103.ANDERSSON Caroline

104.BORGSTRÖM Julia

105.NILSSON Hanna

106.PENTON Sara

176.EKLUND Nathalie

Canada

107.CANUEL Karol-Ann

108.JACKSON Alison

109.KIRCHMANN Leah

Russia

110.DRONOVA-BALABOLINA Tamara

Colombia

111.BOTERO Erika Milena

112.COLMENARES Yeny Lorena

113.HERNÁNDEZ Lina Marcela

114.PATIÑO Paula Andrea

115.PEÑUELA Diana

Luxembourg

116.BERTON Nina

117.MAJERUS Christine

Lithuania

118.ČEŠULIENĖ Inga

119.LELEIVYTĖ Rasa

24 Ukraine

120.BIRIUKOVA Yuliia

121.KONONENKO Valeriya

122.SOLOVEI Ganna

Chile

123.MUÑOZ Paola Andrea

124.SUBERCASEAUX VERGARA Stephanie

Cuba

125.SIERRA Arlenis

Thailand

127.BATRIYA Chaniporn

128.KHAOPLOT Kamonrada

129.SOMRAT Phetdarin

Hungary

130.VAS Kata Blanka

Belarus

131.AMIALIUSIK Alena

132.KOLESAVA Anastasiya

Mexico

133.SALAZAR Lizbeth Yareli

Czech Republic

134.MACHAČOVÁ Jarmila

Israel

135.GAFINOVITZ Rotem

136.SHAPIRA Omer

Uzbekistan

137.ABDULLAEVA Shaknoza

138.KULIKOVA Anna

139.KUSKOVA Yanina

Latvia

140.ROŽLAPA Dana

141.SVARINSKA Lina

Slovakia

143.MEDVEĎOVÁ Tereza

Estonia

144.TUISK Aidi Gerde

Ireland

145.ARMITAGE Megan

Rwanda

146.INGABIRE Diane

147.NZAYISENGA Valantine

Iceland

148.BJORNSDÓTTIR Agusta Edda

149.BJÖRNSDÓTTIR Elín Björg

150.GUNNARSDÓTTIR Bríet Kristý

Serbia

151.ERIĆ Jelena

Portugal

155.CAMPOS Daniela

156.MARTINS Maria

Trinidad & Tobago

160.CAMPBELL Teniel

Brazil

161.ARAUJO Thayna

Eritrea

163.GHEBREMESKEL Bisrat

164.KIDANE Desiet

165.TESFALEM Adyam

Azerbaijan

166.KHANKISHIYEVA Ayan

Japan

167.YONAMINE Eri

Paraguay

172.ESPÍNOLA Agua Marina

Argentina

174.ROLAND Luciana

175.YAPURA Fernanda

UCI Road World Championships: Schedule

Road race events

September 24: Junior men - Leuven to Leuven (121.4km)

Junior men - Leuven to Leuven (121.4km) September 24: Men U23 - Antwerp to Leuven (160.9km)

Men U23 - Antwerp to Leuven (160.9km) September 25: Junior women - Leuven to Leuven (75km)

Junior women - Leuven to Leuven (75km) September 25: Elite women - Antwerp to Leuven (157.7km)

Elite women - Antwerp to Leuven (157.7km) September 26: Elite men - Antwerp to Leuven (268.3km)

---

World Championships ‘GB! What a team!’ – Backstedt seals sensational gold at World Championships 31 MINUTES AGO