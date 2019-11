Rendez-vous à Prague pour l’épilogue de la Longines Global Champions League

Durant quatre jours, bon nombre des meilleurs cavaliers mondiaux s’affronteront à Prague à l’occasion des finales de la Global Champions League et du Super Grand Prix rassemblant les vainqueurs des différentes étapes du Longines Global Champion Tour. Au programme de chaque journée, une compétition individuelle et une épreuve par équipes jusqu’à la finale de Global Champions League prévue pour dimanche.

Quatre Français seront répartis dans trois équipes de la league. Chez les Hamburgs Giants, l’équipe victorieuse de l’étape de Berlin, Simon Delestre et Titouan Schumacher, réciproquement en selle sur Ucello de Will et Atome Z, seront associés à Bart Bles aux commandes de Israel v.d.Dennehoeve. Roger Yves Bost associé à Sangria du Coty prendra part à la compétition aux couleurs des Chantilly Pegasus. Il fera équipe avec Françoisd Mathy Jr sur Uno de la Roque et Constant Van Paesschen sur Vendetta Treize. Julien Epaillard et Queeletta seront, quant eux, membre de l’équipe des Monaco Aces, vainqueur de l’étape de Shanghai, aux côtés de Laura Kraut aux rênes de Fleurette et de Jos Verlooy associé à Caracas. Le Normand devra relever également un autre défi ce week-end : le Super Grand Prix. Samedi soir, les vainqueurs des différentes étapes du Longines Global Champions Tour s’affronteront dans une épreuve pour déterminé qui sera le champion des champions de l’édition 2019.

En 2018, les Madrid in Motion ont terminé en tête après les quarts de finale, les demi-finales et les finales à élimination directe. Cette année, l’équipe s’est illustrée à Cannes et Saint-Tropez et se positionne troisième derrière les London Knights et les St Tropez Pirates. Dans le palpitant Super Grand Prix du Longines Global Champions Tour, Edwina Tops-Alexander avait éclipsé ses concurrents.

