RALLY DI ROMA CAPITALE



1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 R5 1h58m57.0s

2 Giandomenico Basso (ITA)/Lorenzo Granai (ITA) Volkswagen Polo GTI R5 +16.1s

3 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5 +1m03.2s



FIA ERC2:Zelindo Melegari (ITA)/Corrado Bonato (ITA) Subaru Impreza STI



FIA ERC3:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



FIA ERC1 Junior:Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5



FIA ERC3 Junior:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



Abarth Rally Cup:Andrea Mabellini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Abarth 124 rally



RALLY LIEPĀJA



1 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5 1h27m23.0s

2 Mads Østberg (NOR)/Torstein Eriksen (NOR) Citroën C3 R5 +20.1s

3 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5 +37.2s



FIA ERC2:Tibor Érdi Jr (HUN)/Szabolcs Kovács (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X



FIA ERC3:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



FIA ERC1 Junior:Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5



FIA ERC3 Junior:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



Abarth Rally Cup:Martin Rada (CZE)/Jaroslav Jugas (CZE) Abarth 124 rally



RALLY DI ROMA CAPITALE



1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5 1h45m52.5s

(2 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 R5 +4.6s)*

2 Iván Ares (ESP)/David Vázquez (ESP) Hyundai i20 R5 +4.7s

3 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5 +1m06.1s

*Third in absolute classification, not eligible for ERC points



FIA ERC2:Tibor Érdi Jr (HUN)/Szabolcs Kovács (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X



FIA ERC3:Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4



FIA ERC1 Junior:Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5



FIA ERC3 Junior:Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4



Abarth Rally Cup:Andrea Mabellini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Abarth 124 rally



RALLY HUNGARY



1 Andreas Mikkelsen (NOR)/Ola Fløene (NOR) Škoda Fabia Rally2 Evo 1h48m31.1s

2 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5 +1m32.2s

3 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Citroën C3 R5 +2m00.3s



FIA ERC2:Tibor Érdi Jr (HUN)/Zoltán Csökő (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X



FIA ERC3:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



FIA ERC1 Junior:Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5



FIA ERC3 Junior:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



Abarth Rally Cup:Andrea Mabellini (ITA)/Nicoló Gonella (ITA) Abarth 124 rally



RALLY ISLAS CANARIAS



1 Adrien Fourmaux (FRA)/Renaud Jamoul (BEL) Ford Fiesta R5 MkII 2h12m21.2s

2 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 R5 +25.0s

3 Iván Ares (ESP)/David Vázquez (ESP) Hyundai i20 R5 +55.6s



FIA ERC2:Tibor Érdi Jr (HUN)/Zoltán Csökö (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X



FIA ERC3:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



FIA ERC1 Junior:Adrien Fourmaux (FRA)/Renaud Jamoul (BEL) Ford Fiesta R5 MkII



FIA ERC3 Junior:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



Abarth Rally Cup:Dariusz Poloński (POL)/Łukasz Sitek (POL) Abarth 124 rally