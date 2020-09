Sep 17 (OPTA) - Results and fixtures for the AFC Champions League on Thursday (start times are GMT) Group Stage ------------------------------------------------- Al Shorta v Al Ahli (15:00) Shahr Khodrou v Shabab Al Ahli (15:00) Esteghlal v Al Wahda cancelled Pakhtakor v Al Hilal (18:00) Friday, September 18 fixtures (GMT) Al Sadd v Al Ain (1500) Sharjah v Al Duhail (1500) Al Nassr v Sepahan (1800) Al Taawon v Persepolis (1800) Sunday, September 20 fixtures (GMT) Al Ahli v Al Wahda (1500)-cancelled Shahr Khodrou v Al Hilal (1500) Shabab Al Ahli v Pakhtakor (1800) Esteghlal v Al Shorta (1800) Monday, September 21 fixtures (GMT) Al Sadd v Al Nassr (1500) Persepolis v Al Duhail (1500) Sepahan v Al Ain (1800) Al Taawon v Sharjah (1800)