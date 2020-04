By

Apr 27 (OPTA) - Premier League fixtures for this week Monday, April 27 fixtures (BST/GMT) Aston Villa v Crystal Palace -postponed Saturday, May 2 fixtures (BST/GMT) Arsenal v Liverpool -postponed Burnley v Wolverhampton Wanderers -postponed Chelsea v Norwich City -postponed Crystal Palace v Manchester United

Apr 27 (OPTA) - Premier League fixtures for this week Monday, April 27 fixtures (BST/GMT) Aston Villa v Crystal Palace -postponed Saturday, May 2 fixtures (BST/GMT) Arsenal v Liverpool -postponed Burnley v Wolverhampton Wanderers -postponed Chelsea v Norwich City -postponed Crystal Palace v Manchester United -postponed Everton v Aston Villa -postponed Leicester City v Sheffield United -postponed Manchester City v AFC Bournemouth -postponed Newcastle United v Tottenham Hotspur -postponed Southampton v Brighton & Hove Albion -postponed West Ham United v Watford -postponed

Football AFC Champions League Fixtures 11 MINUTES AGO

Football Arsenal's players return to training ground for individual sessions AN HOUR AGO

Play Icon