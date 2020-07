Premier League Results

Jul 5 (OPTA) - Results and fixtures for the Premier League on Sunday (start times are BST) Burnley (1) 1 Sheffield United (0) 1 Newcastle United v West Ham United in play Liverpool v Aston Villa (16:30) Southampton v Manchester City (19:00) Monday, July 6 fixtures (BST/GMT) Tottenham Hotspur v Everton

Jul 5 (OPTA) - Results and fixtures for the Premier League on Sunday (start times are BST) Burnley (1) 1 Sheffield United (0) 1 Newcastle United v West Ham United in play Liverpool v Aston Villa (16:30) Southampton v Manchester City (19:00) Monday, July 6 fixtures (BST/GMT) Tottenham Hotspur v Everton (2000/1900) Tuesday, July 7 fixtures (BST/GMT) Crystal Palace v Chelsea (1800/1700) Watford v Norwich City (1800/1700) Arsenal v Leicester City (2015/1915) Wednesday, July 8 fixtures (BST/GMT) Manchester City v Newcastle United (1800/1700) Sheffield United v Wolverhampton Wanderers (1800/1700) West Ham United v Burnley (1800/1700) Brighton & Hove Albion v Liverpool (2015/1915) Thursday, July 9 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur (1800/1700) Everton v Southampton (1800/1700) Aston Villa v Manchester United (2015/1915)

