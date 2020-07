Premier League Results

Jul 14 (OPTA) - Results and fixtures for the Premier League on Tuesday (start times are BST) Chelsea (1) 1 Norwich City (0) 0 Wednesday, July 15 fixtures (BST/GMT) Burnley v Wolverhampton Wanderers (1800/1700) Manchester City v AFC Bournemouth (1800/1700) Newcastle United v Tottenham Hotspur (1800/1700) Arsenal v Liverpool

Jul 14 (OPTA) - Results and fixtures for the Premier League on Tuesday (start times are BST) Chelsea (1) 1 Norwich City (0) 0 Wednesday, July 15 fixtures (BST/GMT) Burnley v Wolverhampton Wanderers (1800/1700) Manchester City v AFC Bournemouth (1800/1700) Newcastle United v Tottenham Hotspur (1800/1700) Arsenal v Liverpool (2015/1915) Thursday, July 16 fixtures (BST/GMT) Everton v Aston Villa (1800/1700) Leicester City v Sheffield United (1800/1700) Crystal Palace v Manchester United (2015/1915) Southampton v Brighton & Hove Albion (2015/1915) Friday, July 17 fixtures (BST/GMT) West Ham United v Watford (2000/1900) Saturday, July 18 fixtures (BST/GMT) Norwich City v Burnley (1730/1630) Sunday, July 19 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Southampton (1400/1300) Tottenham Hotspur v Leicester City (1600/1500)

