Aaron Wan-Bissaka is also absent, but Paul Pogba comes back into the starting XI after overcoming injury.

Bukayo Saka, 18, starts in attack for Arsenal alongside Pepe and Pierre-Emerick Aubameyang with Alexandre Lacazette still out.

Man Utd: De Gea, Tuanzebe, Maguire, Lindelof, Young, McTominay, Pogba, Lingard, Pereira, James, Rashford.

Subs: Romero, Rojo, Williams, Fred, Mata, Matic, Greenwood.

Arsenal: Leno, Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac, Xhaka, Guendouzi, Torreira, Pepe, Aubameyang, Saka.

Subs: Martinez, Maitland-Niles, Holding, Willock, Ceballos, Nelson, Martinelli.