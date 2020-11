The Premier League fixtures for December have been confirmed, with Arsenal hosting Chelsea and Manchester United travelling to Leicester on Boxing Day.

The Gunners also face Tottenham in the north London derby on Sunday, December 6 while the Manchester derby takes place at Old Trafford on Saturday, December 12.

Liverpool host Tottenham on Wednesday, December 16 while Spurs go to Wolves on Sunday, December 27.

Wolves then travel to Manchester United 48 hours later on Tuesday, December 29.

Tottenham and Liverpool are currently joint-top of the Premier League on 20 points.

Premier League December fixtures

(All times below in GMT)

Friday 4 December

20:00 Aston Villa v Newcastle Utd

Saturday 5 December

12:30 Burnley v Everton

15:00 Man City v Fulham

17:30 West Ham v Man Utd

20:00 Chelsea v Leeds Utd

Sunday 6 December

12:00 West Brom v Crystal Palace

14:15 Sheffield Utd v Leicester City

16:30 Spurs v Arsenal

19:15 Liverpool v Wolves

Monday 7 December

20:00 Brighton v Southampton

Friday 11 December

20:00 Leeds Utd v West Ham

Saturday 12 December

12:30 Wolves v Aston Villa

15:00 Newcastle Utd v West Brom

17:30 Man Utd v Man City

20:00 Everton v Chelsea

Sunday 13 December

12:00 Southampton v Sheff Utd

14:15 Crystal Palace v Spurs

16:30 Fulham v Liverpool

19:15 Arsenal v Burnley

19:15 Leicester City v Brighton

Tuesday 15 December

18:00 Wolves v Chelsea

20:00 Man City v West Brom

Wednesday 16 December

18:00 Arsenal v Southampton

18:00 Leeds Utd v Newcastle Utd

18:00 Leicester City v Everton

20:00 Fulham v Brighton

20:00 Liverpool v Spurs

20:00 West Ham v Crystal Palace

Thursday 17 December

18:00 Aston Villa v Burnley

20:00 Sheffield Utd v Man Utd

Saturday 19 December

12:30 Crystal Palace v Liverpool

15:00 Southampton v Man City

17:30 Everton v Arsenal

20:00 Newcastle Utd v Fulham

Sunday 20 December

12:00 Brighton v Sheffield Utd

14:15 Spurs v Leicester City

16:30 Man Utd v Leeds Utd

19:15 West Brom v Aston Villa

Monday 21 December

17:30 Burnley v Wolves

20:00 Chelsea v West Ham

Saturday 26 December

12:30 Leicester City v Man Utd

15:00 Aston Villa v Crystal Palace

15:00 Fulham v Southampton

17:30 Arsenal v Chelsea

20:00 Man City v Newcastle Utd

20:00 Sheffield Utd v Everton

Sunday 27 December

12:00 Leeds Utd v Burnley

14:15 West Ham v Brighton

16:30 Liverpool v West Brom

19:15 Wolves v Spurs

Monday 28 December

15:00 Crystal Palace v Leicester City

17:30 Chelsea v Aston Villa

20:00 Everton v Man City

Tuesday 29 December

18:00 Brighton v Arsenal

18:00 Burnley v Sheffield Utd

18:00 Southampton v West Ham

18:00 West Brom v Leeds Utd

20:00 Man Utd v Wolves

Wednesday 30 December

18:00 Spurs v Fulham

20:00 Newcastle Utd v Liverpool

