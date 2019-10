UEFA Champions League Results

Oct 2 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage --------------------------------------------------------- Slavia Praha v Borussia Dortmund in play Genk (0) 0 Napoli (0) 0 Zenit v Benfica (21:00) RB Leipzig v Olympique Lyonnais (21:00) Barcelona v Internazionale (21:00) Valencia v Ajax (21:00) Lille v Chelsea (21:00) Liverpool v Salzburg (21:00)

Oct 2 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage --------------------------------------------------------- Slavia Praha v Borussia Dortmund in play Genk (0) 0 Napoli (0) 0 Zenit v Benfica (21:00) RB Leipzig v Olympique Lyonnais (21:00) Barcelona v Internazionale (21:00) Valencia v Ajax (21:00) Lille v Chelsea (21:00) Liverpool v Salzburg (21:00)