UEFA Champions League Results

an hour ago | Updated an hour ago

Aug 8 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Saturday (start times are CET) Preliminary Round - Semi-finals --------------------------------------------------------------- Tre Fiori (0) 0 Linfield (0) 2 Drita v Inter Club d'Escaldes (18:00) 8th Finals ---------------------------------------------------------------

Aug 8 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Saturday (start times are CET) Preliminary Round - Semi-finals --------------------------------------------------------------- Tre Fiori (0) 0 Linfield (0) 2 Drita v Inter Club d'Escaldes (18:00) 8th Finals --------------------------------------------------------------- Barcelona v Napoli (21:00) Bayern München v Chelsea (21:00) Tuesday, August 11 fixtures (CET/GMT) v Wednesday, August 12 fixtures (CET/GMT) Atalanta v PSG (2100/1900) Thursday, August 13 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Atlético Madrid (2100/1900)

Football Premier League Top Scorers AN HOUR AGO

Football UEFA Champions League Top Scorers AN HOUR AGO