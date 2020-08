UEFA Champions League Results

an hour ago | Updated an hour ago

Aug 11 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Preliminary Round - Final ----------------------------------- Drita v Linfield postponed Wednesday, August 12 fixtures (CET/GMT) Atalanta v PSG (2100/1900) Thursday, August 13 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Atlético Madrid (2100/1900) Friday,

Aug 11 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Preliminary Round - Final ----------------------------------- Drita v Linfield postponed Wednesday, August 12 fixtures (CET/GMT) Atalanta v PSG (2100/1900) Thursday, August 13 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Atlético Madrid (2100/1900) Friday, August 14 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Bayern München (2100/1900) Saturday, August 15 fixtures (CET/GMT) Manchester City v Olympique Lyonnais (2100/1900)

Football Donadoni parts company with Shenzhen FC after poor start AN HOUR AGO

Play Icon

Transfers Transfer talk: Cavani to Leeds? Dybala to Real Madrid? And Barca keen on Bernardo Silva AN HOUR AGO