UEFA Champions League Results

Aug 12 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ------------------------------- Atalanta (1) 1 PSG (0) 2 Thursday, August 13 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Atlético Madrid (2100/1900) Friday, August 14 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Bayern München (2100/1900) Saturday, August 15 fixtures (CET/GMT) Manchester City v Olympique Lyonnais (2100/1900)

