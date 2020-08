UEFA Champions League Results

Aug 13 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Thursday (start times are CET) Quarter-finals ---------------------------------------------- RB Leipzig (0) 2 Atlético Madrid (0) 1 Friday, August 14 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Bayern München (2100/1900) Saturday, August 15 fixtures (CET/GMT) Manchester City v Olympique Lyonnais (2100/1900)

Aug 13 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Thursday (start times are CET) Quarter-finals ---------------------------------------------- RB Leipzig (0) 2 Atlético Madrid (0) 1 Friday, August 14 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Bayern München (2100/1900) Saturday, August 15 fixtures (CET/GMT) Manchester City v Olympique Lyonnais (2100/1900) Tuesday, August 18 fixtures (CET/GMT) Molde v KuPS (1800/1600) Qarabağ v Sileks (1800/1600) Legia Warszawa v -tba- (1900/1700) Dinamo Brest v Astana (2000/1800) Celtic v KR (2045/1845) Crvena Zvezda v Europa (2100/1900) v (2100/1900)

