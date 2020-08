UEFA Champions League Results

an hour ago | Updated an hour ago

Aug 15 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Saturday (start times are CET) Quarter-finals ----------------------------------------------------- Manchester City (0) 1 Olympique Lyonnais (1) 3 Tuesday, August 18 fixtures (CET/GMT) Qarabağ v Sileks (1800/1600) Legia Warszawa v Linfield (1900/1700) Dinamo Brest v Astana

Aug 15 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Saturday (start times are CET) Quarter-finals ----------------------------------------------------- Manchester City (0) 1 Olympique Lyonnais (1) 3 Tuesday, August 18 fixtures (CET/GMT) Qarabağ v Sileks (1800/1600) Legia Warszawa v Linfield (1900/1700) Dinamo Brest v Astana (2000/1800) Celtic v KR (2045/1845) Crvena Zvezda v Europa (2100/1900) RB Leipzig v PSG (2100/1900) Wednesday, August 19 fixtures (CET/GMT) Ararat-Armenia v Omonia Nicosia (1700/1500) Molde v KuPS (1800/1600) Flora v Sūduva (1830/1630) Celje v Dundalk (1900/1700) Maccabi Tel Aviv v Riga (1900/1700) Dinamo Tbilisi v Tirana (1900/1700) KÍ v Slovan Bratislava (2000/1800) Budućnost v Ludogorets (2000/1800) Ferencváros v Djurgården (2000/1800) Sheriff v Fola Esch (2000/1800) Connah's Quay v Sarajevo (2000/1800) Floriana v CFR Cluj (2100/1900) v (2100/1900)

Football City out because they were not perfect against Lyon, says Guardiola 15 MINUTES AGO

Transfers Mauricio Pochettino expected to take over at Barcelona - Paper Round 44 MINUTES AGO