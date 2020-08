UEFA Champions League Results

an hour ago | Updated an hour ago

Aug 19 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) 1st Qualifying Round -------------------------------------------------------------- Ararat-Armenia (0) 0 Omonia Nicosia (0) 1 ....

full-time: 0-0 extra-time: 0-1 Molde v KuPS in play Flora v Sūduva in play Celje v Dundalk in play Ferencváros v Djurgården in play Maccabi Tel Aviv v Riga in play Dinamo Tbilisi v Tirana in play KÍ v Slovan Bratislava (20:00) Budućnost v Ludogorets (20:00) Sheriff v Fola Esch (20:00) Connah's Quay v Sarajevo (20:00) Floriana v CFR Cluj (21:00) Semi-finals -------------------------------------------------------------- Olympique Lyonnais v Bayern München (21:00) Sunday, August 23 fixtures (CET/GMT) PSG v -tba- (2100/1900)

