Oct 28 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ------------------------------------------------------------ Krasnodar (0) 0 Chelsea (1) 4 İstanbul Başakşehir v PSG in play Juventus v Barcelona (21:00) Ferencváros v Dynamo Kyiv (21:00) Sevilla v Rennes (21:00) Manchester United v RB Leipzig (21:00) Borussia Dortmund v Zenit (21:00) Club Brugge v Lazio (21:00)