Nov 5 (Reuters) - Factbox on Saturday's Tri-Nations

championship match between Australia and New Zealand:



When: Nov. 7, 7.45 p.m. (0845 GMT)

Where: Suncorp Stadium, Brisbane (capacity: 52,500)

Referee: Nic Berry (Australia)

Assistant referees: Ben O'Keeffe (New Zealand), Angus

Gardner (Australia), TMO: Paul Williams (New Zealand)



AUSTRALIA

World ranking: 6

Coach: Dave Rennie

Captain: Michael Hooper

Team: 15-Tom Banks, 14-Tom Wright, 13-Jordan Petaia,

12-Hunter Paisami, 11-Marika Koroibete, 10-Reece Hodge, 9-Nic

White, 8-Harry Wilson, 7-Michael Hooper, 6-Lachlan Swinton,

5-Matt Philip, 4-Rob Simmons, 3-Allan Alaalatoa, 2-Brandon

Paenga-Amosa, 1-James Slipper

Replacements: 16-Folau Fainga'a, 17-Angus Bell, 18-Taniela

Tupou, 19-Ned Hanigan, 20-Liam Wright, 21-Tate McDermott,

22-Noah Lolesio, 23-Filipo Daugunu



NEW ZEALAND

World ranking: 2

Coach: Ian Foster

Captain: Sam Cane

Team: 15-Jordie Barrett, 14-Sevu Reece, 13-Anton

Lienert-Brown, 12-Ngani Laumape, 11-Rieko Ioane, 10-Beauden

Barrett, 9-TJ Perenara, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane, 6-Akira

Ioane, 5-Sam Whitelock, 4-Scott Barrett, 3-Ofa Tuungafasi,

2-Codie Taylor, 1-Karl Tu'inukuafe

Replacements: 16-Asafo Aumua, 17-Alex Hodgman, 18-Tyrel

Lomax, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Cullen Grace, 21-Brad Weber,

22-Damian McKenzie, 23-Will Jordan



OVERALL RECORD

Played: 169

Australia wins: 44

Draw: 8

New Zealand wins: 117



LAST FIVE MEETINGS

2020 New Zealand 43-5 Australia Sydney

2020 New Zealand 27-7 Australia Auckland

2020 New Zealand 16-16 Australia Wellington

2019 New Zealand 36-0 Australia Auckland

2019 Australia 47-26 New Zealand Perth



