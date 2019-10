Rugby-World Cup-Argentina v United States

Oct 7 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool C

fixture between Argentina and United States:



WHERE

Kumagaya Rugby Stadium, Kumagaya



WHEN

Wednesday, Oct. 9 at 1.45pm local time (0445 GMT)



ARGENTINA

World ranking: 10

Coach: Mario Ledesma (Argentina)

Captain: Pablo Matera

Team: 15-Joaquin Tuculet, 14-Bautista Delguy, 13-Juan Cruz

Mallia, 12-Jeronimo de La Fuente, 11-Santiago Carreras,

10-Nicolas Sanchez, 9-Felipe Ezcurra, 8-Rodrigo Bruni, 7-Juan

Manuel Leguizamon, 6-Pablo Matera, 5-Matias Alemanno, 4-Guido

Petti, 3-Santiago Medrano, 2-Julian Montoya, 1-Nahuel Tetaz

Chaparro

Replacements: 16-Agustin Creevy, 17-Mayco Vivas, 18-Enrique

Pieretto Heiland, 19-Marcos Kremer, 20-Tomas Lezana, 21-Gonzalo

Martin Bertranou, 22-Benjamin Urdapilleta, 23-Matías Moroni.



UNITED STATES

World ranking: 13

Coach: Gary Gold (South Africa)

Captain: Blaine Scully

Team: 15-Mike Te'o, 14-Blaine Scully, 13-Bryce Campbell,

12-Paul Lasike, 11-Marcel Brache, 10-AJ MacGinty, 9-Ruben de

Haas, 8-Cam Dolan, 7-Hanco Germishuys, 6-Tony Lamborn, 5-Greg

Peterson, 4-Nate Brakeley, 3-Titi Lamositele, 2-Joe Taufete'e,

1-Eric Fry

Replacements: 16-Dylan Fawsitt, 17-Olive Kilifi, 18-Paul

Mullen, 19-Ben Landry, 20-Ben Pinkelman, 21-Nate Augspurger,

22-Will Hooley, 23-Martin Iosefo.



OFFICIALS

Referee: Paul Williams (New Zealand)

Assistants: Jaco Peyper (South Africa), Brendon Pickerill

(New Zealand)

TMO: Graham Hughes (England)



POOL C FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

ARGENTINA

Sept 21 Argentina 21-23 France Tokyo

Sept 28 Argentina 28-12 Tonga Osaka

Oct 5 Argentina 10-39 England Tokyo



UNITED STATES

Sept 26 United States 7-45 England Kobe

Oct 2 United States 9-33 France Fukuoka

Oct 13 v Tonga Osaka



(Compiled by Arjun Panchadar in Bengaluru

Editing by Christian Radnedge)



