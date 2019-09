Rugby-World Cup-Australia v Fiji

Sept 19 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool D

fixture between Australia and Fiji:



WHERE

Sapporo Dome, Sapporo



WHEN

Saturday, September 21 at 1.45pm local time (0445 GMT)



AUSTRALIA

World ranking: 6

Coach: Michael Cheika (Australia)

Captain: Michael Hooper

Team:

15-Kurtley Beale, 14-Reece Hodge, 13-James O'Connor, 12-Samu

Kerevi, 11-Marika Koroibete, 10-Christian Leali'ifano, 9-Nic

White, 8-Isi Naisarani, 7-Michael Hooper (captain), 6-David

Pocock, 5-Rory Arnold, 4-Izack Rodda, 3-Allan Alaalatoa, 2-Tolu

Latu, 1-Scott Sio

Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-James Slipper, 18-Sekope

Kepu, 19-Adam Coleman, 20-Lukhan Salakaia-Loto, 21-Will Genia,

22-Matt Toomua, 23-Dane Haylett-Petty



FIJI

World ranking: 9

Coach: John McKee (New Zealand)

Captain: Dominiko Waqaniburotu

Team: 15-Kini Murimurivalu, 14-Josua Tuisova, 13-Waisea

Nayacalevu, 12-Levani Botia, 11-Semi Radradra, 10-Ben Volavola,

9-Frank Lomani, 8-Viliame Mata, 7-Peceli Yato, 6-Dominiko

Waqaniburotu, 5-Leone Nakarawa, 4-Tevita Cavubati, 3-Peni Ravai,

2-Sam Matavesi, 1-Campese Ma'afu

Replacements: 16-Veremalua Vugakoto, 17-Eroni Mawi,

18-Manasa Saulo, 19-Tevita Ratuva, 20-Mosese Voka, 21-Nikola

Matawalu, 22-Alivereti Veitokani, 23-Vereniki Goneva.



OFFICIALS

Referee: Ben O'Keeffe (New Zealand)

Assistants: Luke Pearce (England), Andrew Brace (Ireland)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL D FIXTURES (date/opponent/venue)

AUSTRALIA

Sept 29 v Wales Tokyo

Oct 5 v Uruguay Oita

Oct 11 v Georgia Fukuroi



FIJI

Sept 25 v Uruguay Kamaishi

Oct 3 v Georgia Osaka

Oct 9 v Wales Oita



(Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru

Editing by Andrew Heavens)