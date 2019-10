Rugby-World Cup-Australia v Uruguay

Oct 3 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool D

fixture between Australia and Uruguay:



WHERE

Oita Stadium, Oita



WHEN

Saturday, Oct. 5 at 2.15pm local time (0515 GMT)



AUSTRALIA

World ranking: 6

Coach: Michael Cheika (Australia)

Captain: Michael Hooper

Team: 15-Kurtley Beale, 14-Dane Haylett-Petty, 13-Tevita

Kuridrani, 12-Matt To'omua, 11-Jordan Petaia, 10-Christian

Lealiifano, 9-Nic White, 8-Jack Dempsey, 7-Michael Hooper,

6-Lukhan Salakaia-Loto, 5-Adam Coleman, 4-Rob Simmons, 3-Allan

Alaalatoa, 2-Folau Fainga'a, 1-James Slipper

Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-Sekope Kepu, 18-Taniela

Tupou, 19-Rory Arnold, 20-David Pocock, 21-Will Genia, 22-James

O'Connor, 23-Adam Ashley-Cooper.



URUGUAY

World ranking: 18

Coach: Esteban Meneses (Argentina)

Captain: Andres Vilaseca

Team: 15-Rodrigo Silva, 14-Federico Favaro, 13-Tomas

Inciarte, 12-Andres Vilaseca, 11-Nicolas Freitas, 10-Felipe

Berchesi, 9-Agustin Ormaechea, 8-Manuel Diana, 7-Juan Ormaechea,

6-Manuel Ardao, 5-Manuel Leindekar, 4-Franco Lamanna, 3-Diego

Arbelo, 2-German Kessler, 1-Juan Echeverria

Replacements: 16-Guillermo Pujadas, 17-Joaquin Jaunsolo,

18-Juan Pedro Rombys, 19-Ignacio Dotti, 20-Juan Manuel Gaminara,

21-Santiago Arata, 22-Felipe Etcheverry, 23-Agustin Della Corte.



OFFICIALS

Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistants: Jerome Garces (France), Karl Dickson (England)

TMO: Ben Skeen (New Zealand)



POOL D FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

AUSTRALIA

Sept 21 Australia 39-21 Fiji Sapporo

Sept 29 Australia 25-29 Wales Tokyo

Oct 11 v Georgia Fukuroi



URUGUAY

Sept 25 Uruguay 30-27 Fiji Kamaishi

Sept 29 Uruguay 7-33 Georgia Kumagaya

Oct 13 v Wales Kumamoto



(Compiled by Rohith Nair in Bengaluru; editing by Clare Fallon)



