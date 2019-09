Rugby-World Cup-England v Tonga

Sept 20 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool C

fixture between England and Tonga:



WHERE

Sapporo Dome, Sapporo



WHEN

Sunday, Sept. 22 at 7.15pm local time (1015 GMT)



ENGLAND

World ranking: 3

Coach: Eddie Jones (Australia)

Captain: Owen Farrell

Team: 15-Elliot Daly, 14-Anthony Watson, 13-Manu Tuilagi,

12-Owen Farrell, 11-Jonny May, 10-George Ford, 9-Ben Youngs,

8-Billy Vunipola, 7-Sam Underhill, 6-Tom Curry, 5-Maro Itoje,

4-Courtney Lawes, 3-Kyle Sinckler, 2-Jamie George, 1-Joe Marler

Replacements: 16-Luke Cowan-Dickie, 17-Ellis Genge, 18-Dan

Cole, 19-George Kruis, 20-Lewis Ludlam, 21-Willi Heinz, 22-Henry

Slade, 23-Jonathan Joseph.



TONGA

World ranking: 15

Coach: Toutai Kefu (Tonga)

Captain: Siale Piutau

Team: 15-David Halaifonua, 14-Atieli Pakalani, 13-Siale

Piutau, 12-Cooper Vuna, 11-Viliami Lolohea, 10-Kurt Morath,

9-Sonatane Takulua, 8-Maama Vaipulu, 7-Fotu Lokotui, 6-Sione

Kalamafoni, 5-Leva Fifita, 4-Sam Lousi, 3-Ben Tameifuna,

2-Sosefo Sakalia, 1-Siegfried Fisiihoi

Replacements: 16-Siua Maile, 17-Latu Talakai, 18-Ma'afu Fia,

19-Dan Faleafa, 20-Nasi Manu, 21-Leon Fukofuka, 22-James Faiva,

23-Nafi Tu'itavake.



OFFICIALS

Referee: Paul Williams (New Zealand)

Assistants: Mathieu Raynal (France), Shuhei Kubo (Japan)

TMO: Ben Skeen (New Zealand)



POOL C FIXTURES (date/opponent/venue)

ENGLAND

Sept 26 v U.S. Kobe

Oct 5 v Argentina Tokyo

Oct 12 v France Yokohama



TONGA

Sept 28 v Argentina Osaka

Oct 6 v France Kumamoto

Oct 13 v U.S. Osaka





(Compiled by Rohith Nair in Bengaluru)