Rugby-World Cup-Ireland v Russia

Oct 1 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool A

fixture between Ireland and Russia:



WHERE

Kobe Misaki Stadium, Kobe



WHEN

Thursday, Oct. 3 at 7.15pm local time (1015 GMT)



IRELAND

World ranking: 4

Coach: Joe Schmidt (New Zealand)

Captain: Johnny Sexton

Team: 15-Rob Kearney, 14-Andrew Conway, 13-Garry Ringrose,

12-Bundee Aki, 11-Keith Earls, 10-Johnny Sexton, 9-Luke McGrath,

8-Jordi Murphy, 7-Peter O'Mahony, 6-Rhys Ruddock, 5-Jean Kleyn,

4-Tadhg Beirne, 3-John Ryan, 2-Niall Scannell, 1-Dave Kilcoyne

Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Andrew Porter, 18-Tadhg

Furlong, 19-Iain Henderson, 20-CJ Stander, 21-Joey Carbery,

22-Jack Carty, 23-Jordan Larmour.



RUSSIA

World ranking: 20

Coach: Lyn Jones (Wales)

Captain: Vasily Artemyev

Team: 15-Vasily Artemyev, 14-German Davydov, 13-Igor

Galinovskiy, 12-Kirill Golosnitskiy, 11-Denis Simplikevich,

10-Ramil Gaisin, 9-Dmitry Perov, 8-Victor Gresev, 7-Tagir

Gadzhiev, 6-Anton Sychev, 5-Bogdan Fedotko, 4-Andrey Garbuzov,

3-Kirill Gotovtsev, 2-Evgeny Matveev, 1-Andrei Polivalov

Replacements: 16-Stanislav Selskii, 17-Valery Morozov,

18-Vladimir Podrezov, 19-Andrey Ostrikov, 20-Evgeny Elgin,

21-Sergey Ianiushkin, 22-Roman Khodin, 23-Vladimir Ostroushko.



OFFICIALS

Referee: Jerome Garces (France)

Assistants: Mathieu Raynal (France), Brendon Pickerill (New

Zealand)

TMO: Ben Skeen (New Zealand)



POOL A FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

IRELAND

Sept 22 Ireland 27-3 Scotland Yokohama

Sept 28 Japan 19-12 Ireland Fukuroi

Oct 12 v Samoa Fukuoka



RUSSIA

Sept 20 Japan 30-10 Russia Tokyo

Sept 24 Russia 9-34 Samoa Kumagaya

Oct 9 v Scotland Fukuroi



(Compiled by Rohith Nair in Bengaluru

Editing by Gareth Jones)