Rugby-World Cup-Ireland v Samoa

Oct 10 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool A

fixture between Ireland and Samoa:



WHERE

Fukuoka Hakatanomori Stadium, Fukuoka



WHEN

Saturday, Oct. 12 at 7.45pm local time (1045 GMT)



IRELAND

World ranking: 4

Coach: Joe Schmidt (New Zealand)

Captain: Rory Best

Team: 15-Jordan Larmour, 14-Keith Earls, 13-Robbie Henshaw,

12-Bundee Aki, 11-Jacob Stockdale, 10-Johnny Sexton, 9-Conor

Murray, 8-CJ Stander, 7-Josh van der Flier, 6-Tadgh Beirne,

5-James Ryan, 4-Iain Henderson, 3-Tadgh Furlong, 2-Rory Best,

1-Cian Healy

Replacements: 16-Niall Scannell, 17-Dave Kilcoyne, 18-Andrew

Porter, 19-Jean Kleyn, 20-Peter O'Mahony, 21-Luke McGrath,

22-Joey Carbery, 23-Andrew Conway.



SAMOA

World ranking: 14

Coach: Steve Jackson (New Zealand)

Captain: Jack Lam

Team: 15-Tim Nanai-Williams, 14-Ah See Tuala, 13-Alapati

Leiua, 12-Henry Taefu, 11-Ed Fidow, 10-Ulupano Seuteni, 9-Dwayne

Polataivao, 8-Jack Lam, 7-TJ Ioane, 6-Chris Vui, 5-Kane

Le'aupepe, 4-Filo Paulo, 3-Mike Alaalatoa, 2-Seilala Lam,

1-Logovii Mulipola

Replacements: 16-Ray Niuia, 17-Paul Alo-Emile, 18-Jordan

Lay, 19-Piula Faasalele, 20-Josh Tyrell, 21-Pele Cowley, 22-Tusi

Pisi, 23-Kieron Fonotia



OFFICIALS

Referee: Nic Berry (Australia)

Assistants: Romain Poite (France), Brendon Pickerill (New

Zealand)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL A RESULTS (date/opponent/venue)

IRELAND

Sept 22 Ireland 27-3 Scotland Yokohama

Sept 28 Ireland 12-19 Japan Fukuroi

Oct 3 Ireland 35-0 Russia Kobe



SAMOA

Sept 24 Samoa 34-9 Russia Kumagaya

Sept 30 Samoa 0-34 Scotland Kobe

Oct 5 Samoa 19-38 Japan Toyota



