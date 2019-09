Rugby-World Cup-Ireland v Scotland

Sept 20 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool A

fixture between Ireland and Scotland:



WHERE

Yokohama Stadium, Yokohama



WHEN

Sunday, Sept. 22 at 4.45pm local time (0745 GMT)



IRELAND

World ranking: 1

Coach: Joe Schmidt (New Zealand)

Captain: Rory Best

Team: 15-Jordan Larmour, 14-Andrew Conway, 13-Garry

Ringrose, 12-Bundee Aki, 11-Jacob Stockdale, 10-Johnny Sexton,

9-Conor Murray, 8-CJ Stander, 7-Josh van der Flier, 6-Peter

O'Mahony, 5-James Ryan, 4-Iain Henderson, 3-Tadhg Furlong,

2-Rory Best, 1-Cian Healy

Replacements: 16-Niall Scannell, 17-Dave Kilcoyne, 18-Andrew

Porter, 19-Tadhg Beirne, 20-Jack Conan, 21-Luke McGrath, 22-Jack

Carty, 23-Chris Farrell.



SCOTLAND

World ranking: 7

Coach: Gregor Townsend (Scotland)

Captain: Stuart McInally

Team: 15-Stuart Hogg, 14-Tommy Seymour, 13-Duncan Taylor,

12-Sam Johnson, 11-Sean Maitland, 10-Finn Russell, 9-Greig

Laidlaw, 8-Ryan Wilson, 7-Hamish Watson, 6-John Barclay, 5-Jonny

Gray, 4-Grant Gilchrist, 3-Willem Nel, 2-Stuart McInally

(captain), 1-Allan Dell

Replacements: 16. Fraser Brown, 17. Gordon Reid, 18. Simon

Berghan, 19. Scott Cummings, 20. Blade Thomson, 21. Ali Price,

22. Chris Harris, 23. Darcy Graham.



OFFICIALS

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistants: Pascal Gauzere (France), Alexandre Ruiz (France)

TMO: Graham Hughes (England)



POOL A FIXTURES (date/opponent/venue)

IRELAND

Sept 28 v Japan Fukuroi

Oct 3 v Russia Kobe

Oct 12 v Samoa Fukuoka



SCOTLAND

Sept 30 v Samoa Kobe

Oct 9 v Russia Fukuroi

Oct 13 v Japan Yokohama



