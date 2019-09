Rugby-World Cup-Italy v Canada

Sept 24 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool B

fixture between Italy and Canada:



WHERE

Fukuoka Hakatanomori Stadium, Fukuoka



WHEN

Thursday, September 26 at 4.45pm local time (0845 GMT)



ITALY

World ranking: 14

Coach: Conor O'Shea (Ireland)

Captain: Dean Budd

Team: 15-Matteo Minozzi, 14-Tommaso Benvenuti, 13-Michele

Campagnaro, 12-Jayden Hayward, 11-Giulio Bisegni, 10-Tommaso

Allan, 9-Callum Braley, 8-Braam Steyn, 7-Jake Polledri,

6-Sebastian Negri, 5-Dean Budd, 4-David Sisi, 3-Simone Ferrari,

2-Luca Bigi, 1-Andrea Lovotti

Replacements: 16-Federico Zani, 17-Nicola Quaglio, 18-Marco

Riccioni, 19-Federico Ruzza, 20-Maxime Mbanda, 21-Guglielmo

Palazzani, 22-Carlo Canna, 23-Mattia Bellini.



CANADA

World ranking: 22

Coach: Kingsley Jones (Wales)

Captain: Tyler Ardron

Team: 15-Patrick Parfrey, 14-Jeff Hassler, 13-Ben Lesage,

12-Nick Blevins, 11-DTH Van Der Merwe, 10-Peter Nelson, 9-Gordon

McRorie, 8-Tyler Ardron, 7-Lucas Rumball, 6-Mike Sheppard,

5-Josh Larsen, 4-Conor Keys, 3-Matt Tierney, 2-Eric Howard,

1-Hubert Buydens

Replacements: 16-Benoit Piffero, 17-Djustice Sears-Duru,

18-Jake Ilnicki, 19-Luke Campbell, 20-Matt Heaton, 21-Jamie

Mackenzie, 22-Ciaran Hearn, 23-Andrew Coe.



OFFICIALS

Referee: Nigel Owens (Wales)

Assistants: Wayne Barnes (England), Karl Dickson (England)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL B FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

ITALY

Sep 22 Italy 47-22 Namibia Osaka

Oct 4 v South Africa Fukuroi

Oct 12 v New Zealand Toyota



CANADA

Oct 2 v New Zealand Oita

Oct 8 v South Africa Fukuroi

Oct 13 v Namibia Kamaishi



(Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru; editing by Tony

Lawrence)