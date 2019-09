Rugby-World Cup-Japan v Ireland

Sept 26 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool A

fixture between Japan and Ireland:



WHERE

Shizuoka Stadium, Fukuroi



WHEN

Saturday, September 28 at 4.15pm local time (0715 GMT)



JAPAN

World ranking: 9

Coach: Jamie Joseph (New Zealand)

Captain: Pieter Labuschagne

Team: 15-Ryohei Yamanaka, 14-Kotaro Matsushima, 13-Timothy

Lafaele, 12-Ryoto Nakamura, 11-Will Tupou, 10-Yu Tamura,

9-Yutaka Nagare, 8-Amanaki Lelei Mafi, 7-Pieter Labuschagne,

6-Kazuki Himeno, 5-James Moore, 4-Luke Thompson, 3-Jiwon Koo,

2-Shota Horie, 1-Keita Inagaki

Replacements: 16-Atsushi Sakate, 17-Isileli Nakajima,

18-Asaeli Ai Valu, 19-Wimpie van der Walt, 20-Michael Leitch,

21-Fumiaki Tanaka, 22-Rikiya Matsuda, 23-Lomano Lemeki.



IRELAND

World ranking: 2

Coach: Joe Schmidt (New Zealand)

Captain: Rory Best

Team: 15-Rob Kearney, 14-Keith Earls, 13-Garry Ringrose,

12-Chris Farrell, 11-Jacob Stockdale, 10-Jack Carty, 9-Conor

Murray, 8-CJ Stander, 7-Josh van der Flier, 6-Peter O’Mahony,

5-James Ryan, 4-Iain Henderson, 3-Tadhg Furlong, 2-Rory Best,

1-Cian Healy

Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Dave Kilcoyne, 18-Andrew

Porter, 19-Tadhg Beirne, 20-Rhys Ruddock, 21-Luke McGrath,

22-Joey Carbery, 23-Jordan Larmour.



OFFICIALS

Referee: Angus Gardner (Australia)

Assistants: Jerome Garces (France), Matthew Carley (England)

TMO: Ben Skeen (New Zealand)



POOL A FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

JAPAN

Sept 20 Japan 30-10 Russia Tokyo

Oct 5 v Samoa Toyota

Oct 13 v Scotland Yokohama



IRELAND

Sept 22 Ireland 27-3 Scotland Yokohama

Oct 3 v Russia Kobe

Oct 12 v Samoa Fukuoka



