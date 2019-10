Rugby-World Cup-Japan v South Africa

Oct 18 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup

quarter-final match between Japan and South Africa:



WHERE

Tokyo Stadium, Tokyo



WHEN

Sunday, Oct. 20 at 7.15pm local time (1015 GMT)



JAPAN

World ranking: 7

Coach: Jamie Joseph (New Zealand)

Captain: Michael Leitch

Team: 15-Ryohei Yamanaka, 14-Kotaro Matsushima, 13-Timothy

Lafaele, 12-Ryoto Nakamura, 11-Kenki Fukuoka, 10-Yu Tamura,

9-Yutaka Nagare, 8-Kazuki Himeno, 7-Pieter Labuschagne,

6-Michael Leitch, 5-James Moore, 4-Luke Thompson, 3-Jiwon Koo,

2-Shota Horie, 1-Keita Inagaki

Replacements: 16-Atsushi Sakate, 17-Isileli Nakajima,

18-Asaeli Ai Valu, 19-Wimpie van der Walt, 20-Amanaki Mafi,

21-Fumiaki Tanaka 22-Rikiya Matsuda, 23-Lomano Lemeki.



SOUTH AFRICA

World ranking: 5

Coach: Rassie Erasmus (South Africa)

Captain: Siya Kolisi

Team: 15-Willie le Roux, 14-Cheslin Kolbe, 13-Lukhanyo Am,

12-Damian de Allende, 11-Makazole Mapimpi, 10-Handre Pollard,

9-Faf de Klerk, 8-Duane Vermeulen, 7-Pieter-Steph du Toit,

6-Siya Kolisi, 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth, 3-Frans

Malherbe, 2-Bongi Mbonambi, 1-Tendai Mtawarira

Replacements: 16-Malcolm Marx, 17-Steven Kitshoff,

18-Vincent Koch, 19-RG Snyman, 20-Franco Mostert, 21-Francois

Louw, 22-Herschel Jantjies, 23-Frans Steyn.



OFFICIALS

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistants: Ben O'Keeffe (New Zealand), Luke Pearce

(England)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL STAGE RESULTS (date/opponent/venue)

JAPAN

Sept 20 Japan 30-10 Russia Tokyo

Sept 28 Japan 19-12 Ireland Fukuroi

Oct 5 Japan 38-19 Samoa Toyota

Oct 13 Japan 28-21 Scotland Yokohama



SOUTH AFRICA

Sept 21 South Africa 13-23 New Zealand Yokohama

Sept 28 South Africa 57-3 Namibia Toyota

Oct 4 South Africa 49-3 Italy Fukuroi

Oct 8 South Africa 66-7 Canada Kobe



(Reporting by Rohith Nair in Bengaluru

Editing by Christian Radnedge)