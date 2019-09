Rugby-World Cup-New Zealand v Canada

Sept 30 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool B

fixture between New Zealand and Canada:



WHERE

Oita Stadium, Oita



WHEN

Wednesday, October 2 at 7.15pm local time (1015 GMT)



NEW ZEALAND

World ranking: 1

Coach: Steve Hansen (New Zealand)

Captain: Kieran Read

Team: 15-Beauden Barrett, 14-Jordie Barrett, 13-Jack

Goodhue, 12-Sonny Bill Williams, 11-Rieko Ioane, 10-Richie

Mo'unga, 9-TJ Perenara, 8-Kieran Read, 7-Matt Todd, 6-Shannon

Frizell, 5-Scott Barrett, 4-Patrick Tuipulotu, 3-Angus Ta'avao,

2-Liam Coltman, 1-Atu Moli

Replacements: 16-Codie Taylor, 17-Ofa Tuungafasi, 18-Nepo

Laulala, 19-Samuel Whitelock, 20-Ardie Savea, 21-Brad Weber,

22-Ryan Crotty, 23-Ben Smith.



CANADA

World ranking: 22

Coach: Kingsley Jones (Wales)

Captain: Tyler Ardron

Team: 15-Patrick Parfrey, 14-Jeff Hassler, 13-Conor Trainor,

12-Ciaran Hearn, 11-DTH Van Der Merwe, 10-Peter Nelson, 9-Gordon

McRorie, 8-Tyler Ardron, 7-Matt Heaton, 6-Lucas Rumball, 5-Conor

Keys, 4-Evan Olmstead, 3-Cole Keith, 2-Eric Howard, 1-Djustice

Sears-Duru

Replacements: 16-Andrew Quattrin, 17-Hubert Buydens, 18-Jake

Ilnicki, 19-Michael Sheppard, 20-Josh Larsen, 21-Phil Mack,

22-Taylor Paris, 23-Andrew Coe.



OFFICIALS

Referee: Romain Poite (France)

Assistants: Pascal Gauzere (France), Alexandre Ruiz (France)

TMO: Marius Jonker (South Africa)



POOL B FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

NEW ZEALAND

Sept 21 New Zealand 23-13 South Africa Yokohama

Oct 6 v Namibia Tokyo

Oct 12 v Italy Toyota



CANADA

Sept 26 Italy 48-7 Canada Fukuoka

Oct 8 v South Africa Fukuroi

Oct 13 v Namibia Kamaishi



(Compiled by Arjun Panchadar in Bengaluru; editing by Clare

Fallon)