Rugby-World Cup-New Zealand v Namibia

Oct 4 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool B

fixture between New Zealand and Namibia:



WHERE

Tokyo Stadium, Tokyo



WHEN

Sunday, Oct. 6 at 1.45pm local time (0445 GMT)



NEW ZEALAND

World ranking: 1

Coach: Steve Hansen (New Zealand)

Captain: Samuel Whitelock

Team: 15-Ben Smith, 14-Sevu Reece, 13-Jack Goodhue, 12-Anton

Lienert-Brown, 11-George Bridge, 10-Jordie Barrett, 9-Aaron

Smith, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane, 6-Shannon Frizell, 5-Samuel

Whitelock, 4-Brodie Retallick, 3-Nepo Laulala, 2-Codie Taylor,

1-Joe Moody

Replacements: 16-Dane Coles, 17-Ofa Tuungafasi, 18-Angus

Ta'avao, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Matt Todd, 21-Brad Weber,

22-TJ Perenara, 23-Rieko Ioane.



NAMIBIA

World ranking: 23

Coach: Phil Davies (Wales)

Captain: Johan Deysel

Team: 15-Johan Tromp, 14-Lesley Klim, 13-Justin Newman,

12-Johan Deysel, 11-JC Greyling, 10-Helarius Kisting, 9-Damian

Stevens, 8-Janco Venter, 7-Thomasau Forbes, 6-Prince Gaoseb,

5-Tjiuee Uanivi, 4-PJ Van Lill, 3-AJ De Klerk, 2-Torsten van

Jaarsveld, 1-Andre Rademeyer

Replacements: 16-Obert Nortje, 17-Nelius Theron, 18-Johannes

Coetzee, 19-Johan Retief, 20-Adriaan Booysen, 21-Eugene

Jantjies, 22-Darryl de la Harpe, 23-Janry du Toit.



OFFICIALS

Referee: Pascal Gauzere (France)

Assistants: Luke Pearce (England), Shuhei Kubo (Japan)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL B FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

NEW ZEALAND

Sept 21 New Zealand 23-13 South Africa Yokohama

Oct 2 New Zealand 63-0 Canada Oita

Oct 12 v Italy Toyota



NAMIBIA

Sept 22 Namibia 22-47 Italy Osaka

Sept 28 Namibia 3-57 South Africa Toyota

Oct 13 v Canada Kamaishi



(Compiled by Rohith Nair in Bengaluru; editing by Tony

Lawrence)



Oct 4 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool B

fixture between New Zealand and Namibia:



WHERE

Tokyo Stadium, Tokyo



WHEN

Sunday, Oct. 6 at 1.45pm local time (0445 GMT)



NEW ZEALAND

World ranking: 1

Coach: Steve Hansen (New Zealand)

Captain: Samuel Whitelock

Team: 15-Ben Smith, 14-Sevu Reece, 13-Jack Goodhue, 12-Anton

Lienert-Brown, 11-George Bridge, 10-Jordie Barrett, 9-Aaron

Smith, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane, 6-Shannon Frizell, 5-Samuel

Whitelock, 4-Brodie Retallick, 3-Nepo Laulala, 2-Codie Taylor,

1-Joe Moody

Replacements: 16-Dane Coles, 17-Ofa Tuungafasi, 18-Angus

Ta'avao, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Matt Todd, 21-Brad Weber,

22-TJ Perenara, 23-Rieko Ioane.



NAMIBIA

World ranking: 23

Coach: Phil Davies (Wales)

Captain: Johan Deysel

Team: 15-Johan Tromp, 14-Lesley Klim, 13-Justin Newman,

12-Johan Deysel, 11-JC Greyling, 10-Helarius Kisting, 9-Damian

Stevens, 8-Janco Venter, 7-Thomasau Forbes, 6-Prince Gaoseb,

5-Tjiuee Uanivi, 4-PJ Van Lill, 3-AJ De Klerk, 2-Torsten van

Jaarsveld, 1-Andre Rademeyer

Replacements: 16-Obert Nortje, 17-Nelius Theron, 18-Johannes

Coetzee, 19-Johan Retief, 20-Adriaan Booysen, 21-Eugene

Jantjies, 22-Darryl de la Harpe, 23-Janry du Toit.



OFFICIALS

Referee: Pascal Gauzere (France)

Assistants: Luke Pearce (England), Shuhei Kubo (Japan)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL B FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

NEW ZEALAND

Sept 21 New Zealand 23-13 South Africa Yokohama

Oct 2 New Zealand 63-0 Canada Oita

Oct 12 v Italy Toyota



NAMIBIA

Sept 22 Namibia 22-47 Italy Osaka

Sept 28 Namibia 3-57 South Africa Toyota

Oct 13 v Canada Kamaishi



(Compiled by Rohith Nair in Bengaluru; editing by Tony

Lawrence)