Rugby-World Cup-New Zealand v Wales

TOKYO, Oct 31 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup

third-placed playoff match between New Zealand and Wales:



WHERE

Tokyo Stadium, Tokyo



WHEN

Friday, Nov. 1 at 6pm local time (0900 GMT)



NEW ZEALAND

World ranking: 3

Coach: Steve Hansen (New Zealand)

Captain: Kieran Read

Team: 15-Beauden Barrett, 14-Ben Smith, 13-Ryan Crotty,

12-Sonny Bill Williams, 11-Rieko Ioane, 10-Richie Mo'unga,

9-Aaron Smith, 8-Kieran Read, 7-Sam Cane, 6-Shannon Frizell,

5-Scott Barrett, 4-Brodie Retallick, 3-Nepo Laulala, 2-Dane

Coles, 1-Joe Moody

Replacements: 16-Liam Coltman, 17-Atu Moli, 18-Angus

Ta'avao, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Matt Todd, 21-Brad Weber,

22-Anton Lienert-Brown, 23-Jordie Barrett.



WALES

World ranking: 4

Coach: Warren Gatland (New Zealand)

Captain: Alun Wyn Jones

Team: 15-Hallam Amos, 14-Owen Lane, 13-Jonathan Davies,

12-Owen Watkin, 11-Josh Adams, 10-Rhys Patchell, 9-Tomos

Williams, 8-Ross Moriarty, 7-James Davies, 6-Justin Tipuric,

5-Alun Wyn Jones, 4-Adam Beard, 3-Dillon Lewis, 2-Ken Owens,

1-Nicky Smith

Replacements: 16-Elliot Dee, 17-Rhys Carre, 18-Wyn Jones,

19-Jake Ball, 20-Aaron Shingler, 21-Gareth Davies, 22-Dan

Biggar, 23-Hadleigh Parkes.



OFFICIALS

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistants: Jaco Peyper (South Africa), Pascal Gauzere

(France)

TMO: Marius Jonker (South Africa)



PREVIOUS RESULTS (date/opponent/venue)

NEW ZEALAND

Sept 21 New Zealand 23-13 S Africa Yokohama

Oct 2 New Zealand 63-0 Canada Oita

Oct 6 New Zealand 71-9 Namibia Tokyo

Oct 12 New Zealand v Italy (cancelled) Toyota

Oct 19 New Zealand 46-14 Ireland Tokyo

Oct 26 New Zealand 7-19 England Yokohama



WALES

Sept 23 Wales 43-14 Georgia Toyota

Sept 29 Wales 29-25 Australia Tokyo

Oct 9 Wales 29-17 Fiji Oita

Oct 13 Wales 35-13 Uruguay Kumamoto

Oct 20 Wales 20-19 France Oita

Oct 27 Wales 16-19 S Africa Yokohama



