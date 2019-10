Rugby-World Cup-Scotland v Russia

Oct 7 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool A

fixture between Scotland and Russia:



WHERE

Shizuoka Stadium, Fukuroi



WHEN

Wednesday, Oct. 9 at 4.15pm local time (0715 GMT)



SCOTLAND

World ranking: 9

Coach: Gregor Townsend (Scotland)

Captain: John Barclay

Team: 15-Blair Kinghorn, 14-Tommy Seymour, 13-Duncan Taylor,

12-Pete Horne, 11-Darcy Graham, 10-Adam Hastings, 9-George

Horne, 8-Ryan Wilson, 7-Fraser Brown, 6-John Barclay, 5-Ben

Toolis, 4-Scott Cummings, 3-Zander Fagerson, 2-George Turner,

1-Gordon Reid

Replacements: 16-Stuart McInally, 17-Simon Berghan,

18-Willem Nel, 19-Grant Gilchrist, 20-Magnus Bradbury, 21-Jamie

Ritchie, 22-Henry Pyrgos, 23-Chris Harris.



RUSSIA

World ranking: 20

Coach: Lyn Jones (Wales)

Captain: Vasily Artemyev

Team: 15-Vasily Artemyev, 14-German Davydov, 13-Vladimir

Ostroushko, 12-Dmitry Gerasimov, 11-Vladislav Sozonov, 10-Ramil

Gaisin, 9-Dmitry Perov, 8-Nikita Vavilin, 7-Tagir Gadzhiev,

6-Vitaly Zhivatov, 5-Evgeny Elgin, 4-Andrey Ostrikov, 3-Kirill

Gotovtsev, 2-Stanislav Selskii, 1-Valery Morozov

Replacements: 16-Sergey Chernyshev, 17-Azamat Bitiev,

18-Vladimir Podrezov, 19-Bogdan Fedotko, 20-Andrey Garbuzov,

21-Sergey Ianiushkin, 22-Anton Sychev, 23-Yury Kushnarev.



OFFICIALS

Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistants: Wayne Barnes (England), Federico Anselmi

(Argentina)

TMO: Marius Jonker (South Africa)



POOL A FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

SCOTLAND

Sept 22 Scotland 3-27 Ireland Yokohama

Sept 30 Scotland 34-0 Samoa Kobe

Oct 13 v Japan Yokohama



RUSSIA

Sept 20 Russia 10-30 Japan Tokyo

Sept 24 Russia 9-34 Samoa Kumagaya

Oct 3 Russia 0-35 Ireland Kobe



(Compiled by Arjun Panchadar in Bengaluru)



