Rugby-World Cup-South Africa v Italy

Oct 2 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool B

fixture between South Africa and Italy:



WHERE

Shizuoka Stadium, Fukuroi



WHEN

Friday, October 4 at 6.45pm local time (0945 GMT)



SOUTH AFRICA

World ranking: 5

Coach: Rassie Erasmus (South Africa)

Captain: Siya Kolisi

Team: 15-Willie le Roux, 14-Cheslin Kolbe, 13-Lukhanyo Am,

12-Damian de Allende, 11-Makazole Mapimpi, 10-Handre Pollard,

9-Faf de Klerk, 8-Duane Vermeulen, 7-Pieter-Steph du Toit,

6-Siya Kolisi, 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth, 3-Frans

Malherbe, 2-Bongi Mbonambi, 1-Tendai Mtawarira

Replacements: 16-Malcolm Marx, 17-Steven Kitshoff,

18-Vincent Koch, 19-RG Snyman, 20-Franco Mostert, 21-Francois

Louw, 22-Herchel Jantjies, 23-Frans Steyn.



ITALY

World ranking: 13

Coach: Conor O'Shea (Ireland)

Captain: Sergio Parisse

Team: 15-Matteo Minozzi, 14-Tommaso Benvenuti, 13-Luca

Morisi, 12-Jayden Hayward, 11-Michele Campagnaro, 10-Tommaso

Allan, 9-Tito Tebaldi, 8-Sergio Parisse, 7-Jake Polledri,

6-Braam Steyn, 5-Dean Budd, 4-David Sisi, 3-Simone Ferrari,

2-Luca Bigi, 1-Andrea Lovotti

Replacements: 16-Federico Zani, 17-Nicola Quaglio, 18-Marco

Riccioni, 19-Alessandro Zanni, 20-Federico Ruzza, 21-Sebastian

Negri, 22-Callum Braley, 23-Carlo Canna.



OFFICIALS

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistants: Romain Poite (France), Alexandre Ruiz (France)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL B FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

SOUTH AFRICA

Sept 21 New Zealand 23-13 S Africa Yokahama

Sept 28 S Africa 57-3 Namibia Toyota

Oct 8 v Canada Kobe



ITALY

Sept 22 Italy 47-22 Namibia Osaka

Sept 26 Italy 48-7 Canada Fukuoka

Oct 12 v New Zealand Toyota



(Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru

Editing by Christian Radnedge)



Oct 2 (Reuters) - Factbox on the Rugby World Cup Pool B

fixture between South Africa and Italy:



WHERE

Shizuoka Stadium, Fukuroi



WHEN

Friday, October 4 at 6.45pm local time (0945 GMT)



SOUTH AFRICA

World ranking: 5

Coach: Rassie Erasmus (South Africa)

Captain: Siya Kolisi

Team: 15-Willie le Roux, 14-Cheslin Kolbe, 13-Lukhanyo Am,

12-Damian de Allende, 11-Makazole Mapimpi, 10-Handre Pollard,

9-Faf de Klerk, 8-Duane Vermeulen, 7-Pieter-Steph du Toit,

6-Siya Kolisi, 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth, 3-Frans

Malherbe, 2-Bongi Mbonambi, 1-Tendai Mtawarira

Replacements: 16-Malcolm Marx, 17-Steven Kitshoff,

18-Vincent Koch, 19-RG Snyman, 20-Franco Mostert, 21-Francois

Louw, 22-Herchel Jantjies, 23-Frans Steyn.



ITALY

World ranking: 13

Coach: Conor O'Shea (Ireland)

Captain: Sergio Parisse

Team: 15-Matteo Minozzi, 14-Tommaso Benvenuti, 13-Luca

Morisi, 12-Jayden Hayward, 11-Michele Campagnaro, 10-Tommaso

Allan, 9-Tito Tebaldi, 8-Sergio Parisse, 7-Jake Polledri,

6-Braam Steyn, 5-Dean Budd, 4-David Sisi, 3-Simone Ferrari,

2-Luca Bigi, 1-Andrea Lovotti

Replacements: 16-Federico Zani, 17-Nicola Quaglio, 18-Marco

Riccioni, 19-Alessandro Zanni, 20-Federico Ruzza, 21-Sebastian

Negri, 22-Callum Braley, 23-Carlo Canna.



OFFICIALS

Referee: Wayne Barnes (England)

Assistants: Romain Poite (France), Alexandre Ruiz (France)

TMO: Rowan Kitt (England)



POOL B FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

SOUTH AFRICA

Sept 21 New Zealand 23-13 S Africa Yokahama

Sept 28 S Africa 57-3 Namibia Toyota

Oct 8 v Canada Kobe



ITALY

Sept 22 Italy 47-22 Namibia Osaka

Sept 26 Italy 48-7 Canada Fukuoka

Oct 12 v New Zealand Toyota



(Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru

Editing by Christian Radnedge)