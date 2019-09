Rugby-World Cup-South Africa

Sept 11 (Reuters) - Factbox on the South Africa squad for

the Rugby World Cup in Japan, where they will compete in Pool B:



SOUTH AFRICA

World ranking: 4

Coach: Rassie Erasmus (South Africa)

Captain: Siya Kolisi



Squad:

Forwards - Schalk Brits, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi,

Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Tendai Mtawarira,

Trevor Nyakane, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Franco Mostert, RG

Snyman, Pieter-Steph du Toit, Francois Louw, Siya Kolisi, Kwagga

Smith, Duane Vermeulen

Backs - Faf de Klerk, Herschel Jantjies, Cobus Reinach,

Elton Jantjies, Handre Pollard, Lukhanyo Am, Damian de Allende,

Jesse Kriel, Frans Steyn, Makazole Mapimpi, Sbu Nkosi, Cheslin

Kolbe, Warrick Gelant, Willie le Roux



WORLD CUP RECORD

W - 30, L - 6, D - 0

Tournaments: 6

Last World Cup: Third place (2015)

Best finish: Winners (1995, 2007)



WORLD CUP POOL B FIXTURES

Sept 21 New Zealand v South Africa Yokohama

Sept 28 South Africa v Namibia Toyota

Oct 4 South Africa v Italy Fukuroi

Oct 8 South Africa v Canada Kobe



RESULTS IN 2019

July 20 South Africa 35-17 Australia

July 27 New Zealand 16-16 South Africa

Aug 10 Argentina 13-46 South Africa

Aug 17 South Africa 24-18 Argentina

Sept 6 Japan 7-41 South Africa



