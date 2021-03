Published 05/03/2021 at 13:00 GMT | Updated 05/03/2021 at 13:15 GMT

Live comments to follow from 15:30 GMT

Today's schedule

Friday, March 5

Gibraltar Open Allen flukes final black in decider to edge past 15-year-old Boiko AN HOUR AGO

9am

Iulian Boiko 3-4 Mark Allen

Aaron Hill 2-4 Jamie Clarke

Shaun Murphy 4-1 Luca Brecel

4-1 Luca Brecel Pang Junxu 4-2 Anthony McGill

11:30am

Lei Peifan v Dylan Emery

David Gilbert v Jimmy Robertson

Lu Ning v Jamie O'Neill

Rod Lawler v Thepchaiya Un-Nooh

2pm

Liang Wenbo v Robert Milkins

Mark Williams v Soheil Vahedi

Oliver Lines v Fraser Patrick

Ben Woollaston v Ali Carter

4:30pm

Jimmy White v Stuart Bingham

Elliot Slessor v Martin Gould

Alan McManus v Zhao Jianbo

Xiao Guodong v Jamie Wilson

Round Three

7pm

Alexander Ursenbacher v Mitchell Mann

Joe Perry v Ricky Walden

Kyren Wilson v Matthew Selt

Chris Wakelin v Mark Selby

How to watch the event

The 2021 Gibraltar Open is live on Eurosport.

You can watch it on eurosport.co.uk and the Eurosport app. .

Gibraltar Open Mark Allen flukes final black to complete comeback and beat 15-year-old Iulian Boiko 2 HOURS AGO