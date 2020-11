Take advantage of our Black Friday offer to make sure you don't miss a moment from the 2020 UK Championship

When is the UK Championship and how to watch?

World champion Ronnie O'Sullivan meets seasoned Irish amateur Leo Fernandez in his first-round match at 7.30pm (GMT) on Wednesday, 25 November, a match you can watch LIVE on Eurosport as we bring you coverage of the first round for the first time.

World number one Judd Trump starts as favourite to lift a second UK title. The English Open champion opens up at 7.30pm against Paul Davison on Thursday, 26 November.

What is the format?

All matches are the best of 11 frames until the final which is contested over the best of 19 frames on Sunday, 6 December.

The UK Championship – part of snooker's Triple Crown series – was due to be held at the York Barbican, but due to the global health pandemic, all remaining World Snooker Tour events in 2020 – including the Northern Ireland Open, UK Championship, Scottish Open and World Grand Prix – will continue to be staged behind closed doors at the Marshall Arena in Milton Keynes.

2020 UK Championship full draw, schedule and results (all times GMT)

Monday, 23 November

Morning (9.30am)

Ian Burns v David Grace

Anthony Hamilton v Xu Si

Yan Bingtao v Sean Maddocks

Li Hang v Fraser Patrick

Mark Williams v Ben Hancorn

Tom Ford v Pang Junxu

Afternoon (1.30pm)

Sam Craigie v Chang Bingyu

Scott Donaldson v Simon Lichtenberg

Mark Selby v Michael White

Graeme Dott v Zhao Jianbo

Martin O'Donnell v Jamie Clarke

Evening (7.30pm)

Ryan Day v Jak Jones

Daniel Wells v Gerard Greene

John Higgins v Fergal O'Brien

Barry Hawkins v Riley Parsons

Ben Woollaston v Andy Hicks

Tuesday, 24 November

Morning (9.30am)

Luca Brecel v Lei Peifan

Liam Highfield v Jackson Page

Lyu Haotian v Soheil Vahedi

Yuan SiJun v Chen Zifan

Stephen Maguire v Iulian Boiko

Thepchaiya Un-Nooh v Lukas Kleckers

Afternoon (1.30pm)

Michael Holt v Gao Yang

David Gilbert v Fan Zhengyi

Robert Milkins v Si Jiahui

Ricky Walden v Rod Lawler

Kyren Wilson v Ashley Hugill

Evening (7.30pm)

Gary Wilson v Oliver Lines

Chris Wakelin v Louis Heathcote

Mark King v David Lilley

Shaun Murphy v Lee Walker

Matthew Stevens v Jamie Jones

Wednesday, 25 November

Morning (9.30am)

Zhou Yuelong v Peter Devlin

Zhao Xintong v Rory McLeod

Luo Honghao v Dominic Dale

Sunny Akani v Kacper Filipiak

Stuart Bingham v Zak Surety

Afternoon (1.30pm)

Alan McManus v Jimmy White

Neil Robertson v Brian Ochoiski

Andrew Higginson v James Cahill

Joe Perry v Alex Borg

Martin Gould v Jordan Brown

Evening (7.30pm)

Hossein Vafaei v Billy Joe Castle

Mark Davis v Robbie Williams

Ali Carter v Ashley Carty

Joe O'Connor v Duane Jones

Ronnie O'Sullivan v Leo Fernandez

Thursday, 26 November

Morning (9.30am)

Xiao Guodong v Brandon Sargeant

Tian Pengfei v Jamie O'Neill

Mark Allen v Jamie Wilson

Liang Wenbo v Allan Taylor

Mark Joyce v Eden Sharav

Alexander Ursenbacher v Nigel Bond

Afternoon (1.30pm)

Ding Junhui v Jamie Curtis-Barrett

Jack Lisowski v Farakh Ajaib

Matthew Selt v Amine Amiri

Lu Ning v Ken Doherty

Stuart Carrington v Barry Pinches

Evening (7.30pm)

Anthony McGill v Steven Hallworth

Judd Trump v Paul S Davison

Kurt Maflin v Aaron Hill

Elliot Slessor v Mitchell Mann

Jimmy Robertson v Igor Figueiredo

