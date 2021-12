The rising Chinese star has been threatening to make the breakthrough for some time, and is now one win away from a Triple Crown title after he overwhelmed his experienced opponent. Virtually every time Hawkins erred - and there were too many mistakes for comfort for the 42-year-old - Zhao stepped in to punish in ruthless fashion, and he will face Luca Brecel in the final on Sunday.

The signs have been more encouraging this season, with a run to the quarter-finals of the English Open. He stepped it up again in York, and produced some stunning snooker - including four centuries and a 97 - to take down Wilson.

'I have no idea' - O'Sullivan shocked by Brecel's ranking

Schedule and results

First round

November 23

14:30 - Andrew Higginson 4-6 Mark Joyce

14:30 - Anthony McGill 6-0 Iulian Boiko

6-0 Iulian Boiko 14:30 - David Grace 6-2 Peter Devlin

6-2 Peter Devlin 14:30 - Zhou Yuelong 6-1 Chen Zifan

6-1 Chen Zifan 14:30 - Kyren Wilson 6-2 Soheil Vahedi

6-2 Soheil Vahedi 14:30 - Jak Jones 6-4 Oliver Lines

6-4 Oliver Lines 14:30 - Lu Ning 3-6 Wu Yize

14:30 - Dominic Dale 6-4 Ashley Carty

6-4 Ashley Carty 19:30 - Scott Donaldson 4-6 Farakh Ajaib

19:30 - Mark Davis 4-6 Ashley Hugill

19:30 - Li Hang 6-2 Mitchell Mann

6-2 Mitchell Mann 19:30 - Tom Ford 6-1 Andrew Pagett

6-1 Andrew Pagett 19:30 - Stephen Maguire 6-3 Sanderson Lam

6-3 Sanderson Lam 19:30 - Chris Wakelin 6-2 Jamie Clarke

6-2 Jamie Clarke 19:30 - Shaun Murphy 5-6 Si Jiahui

19:30 - John Higgins 6-1 Michael Georgiou

November 24

09:30 - Ricky Walden 6-4 Craig Steadman

6-4 Craig Steadman 09:30 - Gary Wilson 6-2 Ian Burns

6-2 Ian Burns 09:30 - Liam Highfield 6-3 Jamie Wilson

6-3 Jamie Wilson 09:30 - Noppon Saengkham 6-2 Aaron Hill

6-2 Aaron Hill 09:30 - Stuart Carrington 6-1 Zhao Jianbo

6-1 Zhao Jianbo 09:30 - Nigel Bond 4-6 Robbie Williams

09:30 - David Gilbert 6-1 Alfie Burden

6-1 Alfie Burden 09:30 - Xiao Guodong 6-2 Zhang Jiankang

6-2 Zhang Jiankang 14:30 - Anthony Hamilton 6-4 Allan Taylor

6-4 Allan Taylor 14:30 - Mark Williams 6-3 Lei Peifan

6-3 Lei Peifan 14:30 - Matthew Selt 6-5 Chang Bingyu

6-5 Chang Bingyu 14:30 - Barry Hawkins 6-1 Reanne Evans

6-1 Reanne Evans 14:30 - Jamie Jones 1-6 Cao Yupeng

14:30 - Alexander Ursenbacher 6-5 Ben Hancorn

6-5 Ben Hancorn 14:30 - Ding Junhui 6-2 Zhang Anda

6-2 Zhang Anda 14:30 - Mark Selby 6-2 Ross Muir

6-2 Ross Muir 19:30 - Matthew Stevens 5-6 Hammad Miah

19:30 - Mark King 6-2 Jackson Page

6-2 Jackson Page 19:30 - Kurt Maflin 3-6 Gerard Greene

19:30 - Ronnie O'Sullivan 6-3 Michael White

6-3 Michael White 19:30 - Sunny Akani 6-2 Steven Hallworth

6-2 Steven Hallworth 19:30 - Thepchaiya Un-Nooh 6-1 Stephen Hendry

6-1 Stephen Hendry 19:30 - Elliot Slessor 5-6 Fan Zhengyi

19:30 - Jack Lisowski 6-0 Sean Maddocks

November 25

09:30 - Tian Pengfei 6-5 Simon Lichtenberg

6-5 Simon Lichtenberg 09:30 - Ben Woollaston 5-3 Rory McLeod

09:30 - Joe Perry 6-1 Fraser Patrick

6-1 Fraser Patrick 09:30 - Lyu Haotian 2-6 Gao Yang

09:30 - Martin Gould 6-1 Barry Pinches

6-1 Barry Pinches 09:30 - Joe O'Connor 6-4 Fergal O'Brien

6-4 Fergal O'Brien 09:30 - Liang Wenbo 5-6 Andy Hicks

09:30 - Zhao Xintong 6-4 Yuan SiJun

6-4 Yuan SiJun 14:30 - Neil Robertson 2-6 John J Astley

14:30 - Jordan Brown 6-4 Duane Jones

6-4 Duane Jones 14:30 - Luca Brecel 6-2 Xu Si

6-2 Xu Si 14:30 - Yan Bingtao 6-0 Ng On Yee

6-0 Ng On Yee 14:30 - Ali Carter 6-3 Jimmy White

6-3 Jimmy White 14:30 - Jimmy Robertson 6-5 Bai Langning

6-5 Bai Langning 14:30 - Graeme Dott 6-3 Jamie O'Neill

6-3 Jamie O'Neill 14:30 - Martin O'Donnell 6-3 Lukas Kleckers

6-3 Lukas Kleckers 19:30 - Stuart Bingham 6-5 Dean Young

6-5 Dean Young 19:30 - Judd Trump 6-1 David Lilley

6-1 David Lilley 19:30 - Mark Allen 6-2 Michael Judge

6-2 Michael Judge 19:30 - Michael Holt 6-4 Zak Surety

6-4 Zak Surety 19:30 - Sam Craigie 6-3 Ken Doherty

6-3 Ken Doherty 19:30 - Ryan Day 3-6 Peter Lines

19:30 - Robert Milkins 6-4 Louis Heathcote

6-4 Louis Heathcote 19:30 - Hossein Vafaei 6-4 Pang Junxu

Second round

November 27

14:00 - Kyren Wilson 6-0 Jak Jones

6-0 Jak Jones 14:00 - Wu Yize 6-4 Hammad Miah

6-4 Hammad Miah 14:00 - Yan Bingtao 3-6 Ben Woollaston

14:00 - Robbie Williams 2-6 Ronnie O'Sullivan

14:00 - Joe Perry 2-6 Matthew Selt

14:00 - Michael Holt 5-6 Andy Hicks

14:00 - Dominic Dale 6-4 Si Jiahui

6-4 Si Jiahui 14:00 - Martin O'Donnell 4-6 Jack Lisowski

20:00 - John Astley 4-6 Mark Joyce

20:00 - Gary Wilson 4-6 Liam Highfield

20:00 - Noppon Saengkham 6-3 Ali Carter

6-3 Ali Carter 20:00 - Mark King 6-2 Gerard Greene

6-2 Gerard Greene 20:00 - Barry Hawkins 6-1 Gao Yang

6-1 Gao Yang 20:00 - Alexander Ursenbacher 3-6 David Gilbert

20:00 - Joe O'Connor 4-6 Mark Allen

20:00 - John Higgins 6-3 Akani Songsermsawad

November 28

13:00 - Li Hang 3-6 Ricky Walden

13:00 - Tian Pengfei 1-6 Stephen Maguire

13:00 - Judd Trump 6-3 Chris Wakelin

6-3 Chris Wakelin 13:00 - Martin Gould 3-6 Cao Yupeng

13:00 - Zhao Xintong 6-5 Thepchaiya Un-Nooh

6-5 Thepchaiya Un-Nooh 13:00 - Ding Jinhui 3-6 Sam Craigie

13:00 - Peter Lines 6-3 Fan Zhengyi

6-3 Fan Zhengyi 13:00 - Robert Milkins 2-6 Xiao Guodong

19:00 - Farakh Ajaib 1-6 Jordan Brown

19:00 - Anthony McGill 6-4 David Grace

6-4 David Grace 19:00 - Zhou Yuelong 6-2 Ashley Hugill

6-2 Ashley Hugill 19:00 - Anthony Hamilton 6-5 Mark Williams

6-5 Mark Williams 19:00 - Luca Brecel 6-5 Tom Ford

6-5 Tom Ford 19:00 - Stuart Carrington 2-6 Stuart Bingham

19:00 - Jimmy Robertson 2-6 Graeme Dott

19:00 - Hossein Vafael 6-2 Mark Selby

Third Round

November 29

13:00 - Mark King 3-6 Ronnie O'Sullivan

13:00 - Barry Hawkins 6-2 Cao Yupeng

6-2 Cao Yupeng 13:00 - Andy Hicks 6-5 Dominic Dale

6-5 Dominic Dale 13:00 - John Higgins 5-6 Zhao Xintong

19:00 - Kyren Wilson 6-3 Wu Yize

6-3 Wu Yize 19:00 - Ben Woollaston 6-4 Liam Highfield

6-4 Liam Highfield 19:00 - Noppon Saengkham 6-5 Stuart Bingham

6-5 Stuart Bingham 19:00 - Jack Lisowski 6-2 Graeme Dott

November 30

13:00 - Anthony McGill 6-5 Zhou Yuelong

6-5 Zhou Yuelong 13:00 - Judd Trump 3-6 Matthew Selt

13:00 - David Gilbert 6-5 Mark Allen

6-5 Mark Allen 13:00 - Sam Craigie 3-6 Peter Lines

19:00 - Mark Joyce 3-6 Jordan Brown

19:00 - Ricky Walden 4-6 Anthony Hamilton

19:00 - Luca Brecel 6-0 Stephen Maguire

6-0 Stephen Maguire 19:00 - Xiao Guodong 2-6 Hossein Vafaei

Fourth Round

December 1

13:00 - Noppon Saengkham 3-6 Ronnie O'Sullivan

13:00 - Zhao Xintong 6-4 Peter Lines

6-4 Peter Lines 19:00 - Jordan Brown 3-6 Anthony McGill

19:00 - Kyren Wilson 6-3 Ben Woollaston

December 2

13:00 - Anthony Hamilton 1-6 Luca Brecel

13:00 - Jack Lisowski 6-4 Hossein Vafaei

6-4 Hossein Vafaei 19:00 - Matthew Selt 3-6 Barry Hawkins

19:00 - David Gilbert 5-6 Andy Hicks

Quarter-finals

December 3

13:00 - Anthony McGill 2-6 Luca Brecel

13:00 - Ronnie O'Sullivan 5-6 Kyren Wilson

19:00 - Barry Hawkins 6-1 Andy Hicks

6-1 Andy Hicks 19:00 - Jack Lisowski 2-6 Zhao Xintong

Semi-finals

December 4

13:00 - Luca Brecel 6-4 Kyren Wilson

6-4 Kyren Wilson 19:00 - Barry Hawkins 1-6 Zhao Xintong

Final

December 5

13:00 and 19:00 - Luca Brecel v Zhao Xintong

