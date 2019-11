The showpiece event, which sees the world's top eight men's singles players and the top eight men's doubles partners all in action, begins on November 10 with the final on November 17 at the O2 Arena in London.

ATP WORLD TOUR FINALS GROUPS

GROUP ANDRE AGASSI

1. Rafael Nadal (1)

2. Daniil Medvedev (4)

3. Stefanos Tsitsipas (6)

4. Alexander Zverev (7)

GROUP BJORN BORG

1. Novak Djokovic (2)

2. Roger Federer (3)

3. Dominic Thiem (5)

4. Matteo Berrettini (8)

DOUBLES DRAW

GROUP MAX MIRNYI

Juan Sebastian Cabal/Robert Farah

Kenna Krawietz/Andrea Mies

Jean-Julien Rojer/Horia Tecau

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut

GROUP JONAS BJORKMAN

Lukasz Kubot/Marcelo Melo

Rajeev Ram/Joe Salisbury

Raven Klaasen/Michael Venus

Ivan Dodig/Filip Polasek

SUNDAY'S ORDER OF PLAY