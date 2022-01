Tennis

Australian Open highlights: Stefanos Tsitsipas beats Mikael Ymer in straights sets to reach second round

Stefanos Tsitsipas beat Swede Mikael Ymer 6-2, 6-4, 6-3 to reach the seacond round of the Australian Open. Watch Roland Garros highlights from the match Tsitsipas - Ymer. All the latest tennis action on Eurosport.

