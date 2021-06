Day five of the French Open tennis has thrown up some mouth watering clashes early on the tournament.

Roger Federer and Rafael Nadal facing serious looking tests as they look to navigate their way to round three, while top seed Novak Djokovic also in action.

Defending womens champion Iga Swiatek also features while Cameron Norrie flies the for Britain in the singles.

Order of Play (Singles and British players) - from 10am UK time

Court Philippe Chatrier

Ashleigh Barty [1] v Magda Linette

Karolina Pliskova [9] v Sloane Stephens

(Not before 1500 UK time) Marin Cilic v Roger Federer [8]

(Not before 2000 UK time) Rafael Nadal [3] v Richard Gasquet

Court Suzanne Lenglen

Ann Li v Elina Svitolina [5]

Mikael Ymer v Gael Monfils [14]

(Not before 1330 UK time) Novak Djokovic [1] v Pablo Cuevas

Anett Kontaveit [30] v Kristina Mladenovic

Court Simonne Mathieu

Matteo Berrettini [9] v Federico Coria

Jannik Sinner [18] v Gianluca Mager

Fiona Ferro v Jennifer Brady [13]

Rebecca Peterson v Iga Swiatek [8]

Court 14

Sofia Kenin [4] v Hailey Baptiste

Diego Schwartzman [10] v Aljaz Bedene

Zarina Diyas v Elise Mertens [14]

Nikoloz Basilashvili [28] v Carlos Alcaraz

Court 7

Astra Sharma v Ons Jabeur [25]

Philipp Kohlschreiber v Aslan Karatsev [24]

Coco Gauff [24] v Qiang Wang

Facundo Bagnis v Jan-Lennard Struff

Court 6

Varvara Lepchenko v Karolina Muchova [18]

Taylor Fritz [30] v Dominik Koepfer

Alex De Minaur [21] v Marco Cecchinato

Dan Added/Jo-Wilfried Tsonga v Juan Sebastian Cabal/Robert Farah

Court 10

Rajiv Ram/Joe Salisbury [3] v Salvatore Caruso/Alejandro Davidovich Fokina

Varvara Gracheva/James Duckworth v Camila Giorgi/Ricardas Berankis

Court 11

Tereza Martincova v Jessica Pegula [28]

Ekaterina Alexandrova [32] v Barbora Krejcikova

Cameron Norrie v Lloyd Harris

Storm Sanders/Alja Tomljanovic v Ekaterina Alexandrova/Yana Sizikova

Court 12

Marta Kostyuk v Saisai Zheng

Yoshihito Nishioka v Lorenzo Musetti

Marta Kortyuk/Aliaksandra Sasnovich v Monica Niculescu/Jelena Ostapenko [12]

Court 13

Soonwoo Kwon v Andreas Seppi

Maria Sakkari [17] v Jasmine Paolini

Jamie Murray/Bruno Soares [7] v Oliver Marach/Aisam-ul-hag Qureshi

Jeremy Chardy/Fabrice Martin [13] v Simone Bolelli/Maximo Gonzalez

