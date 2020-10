Muguruza eases into French Open third round

1-Simona Halep (Romania) v 25-Amanda Anisimova (U.S.)

Lorenzo Sonego (Italy) v 27-Taylor Fritz (U.S.)

Martina Trevisan (Italy) v 20-Maria Sakkari (Greece) (Compiled by Manasi Pathak in Chennai Editing by Toby Davis)