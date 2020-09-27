COURT PHILIPPE-CHATRIER
7-Petra Kvitova (Czech Republic) v Oceane Dodin (France)
Marin Cilic (Croatia) v 3-Dominic Thiem (Austria)
Kristie Ahn (U.S.) v 6-Serena Williams (U.S.)
Egor Gerasimov (Belarus) v 2-Rafa Nadal (Spain)
COURT SUZANNE-LENGLEN
Katarina Zavatska (Ukraine) v 5-Kiki Bertens (Netherlands)
3-Elina Svitolina (Ukraine) v Varvara Gracheva (Russia)
8-Gael Monfils (France) v Alexander Bublik (Kazakhstan)
4-Daniil Medvedev (Russia) v Marton Fucsovics (Hungary)
COURT SIMONNE-MATHIEU
14-Fabio Fognini (Italy) v Mikhail Kukushkin (Kazakhstan)
Tamara Zidansek (Slovenia) v 11-Garbine Muguruza (Spain)
Kamil Majchrzak (Poland) v 15-Karen Khachanov (Russia)
Chloe Paquet (France) v Alize Cornet (France) (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru; editing by Ian Chadband)