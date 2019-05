MONDAY'S HIGHLIGHTS

Pauline Parmentier (FRA) v Kiki Bertens (NED) [4]

Yannick Hanfman (GER) v Rafael Nadal (ESP) [2]

Novak Djokovic (SRB) [1] v Hubert Hurkacz (POL)

Serena Williams (USA) [10] v Vitalia Diatchenko (RUS)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) v Peter Gojowczyk (GER)

Caroline Wozniacki (DEN) [13] v Veronika Kudermetova (RUS)

Video - Play of the Day: 😲 'Never try that with Federer!' 04:18

MATCH OF THE DAY

Yannick Hanfmann (GER) v Rafael Nadal (ESP) [2]

There are a host of top players due to play on Monday. Court Philippe Chatrier kicks off with Caroline Wozniacki against Veronika Kudermetova, with the final two matches Novak Djokovic against Hubert Kurkacz before Serena Williams takes on Vitalia Diatchenko. Between Djokovic and Wozniacki, though, is Rafael Nadal, back to his favourite event, where he should easily sweep past Germany's Yannick Hanfmann.

POTENTIAL UPSET OF THE DAY

Stan Wawrinka (SUI) [24] v Jozef Kovalik (SVK)

Stan Wawrinka occasionally threatened to crash the party of the Big Four a few years ago, when Nadal, Andy Murray, Djokovic and Roger Federer were all at the top of their games. He has struggled since, and is having an indifferent season again. That gives hope to Slovakia's Jozef Kovalek on Court Simonne Mathieu.

BRITWATCH

Jeremy Chardy (FRA) v Kyle Edmund (GBR) [28]

Johanna Konta (GBR) [26] v Antonia Lottner (GER)

After Day 1's absence of Britons, there are two matches to focus on for Monday. Kyle Edmund is a low 28 seed, but is still favourite against Jeremy Chardy, who will nonetheless expect plenty of support from the home crowd. Jo Konta is also in action, where she will taken on Germany's Antonio Lottner in her first round match.

Video - 60 Second Pro: Federer reveals the secrets of the slice backhand 00:58

Court Philippe Chatrier

Play on all courts to start at 10am UK time

Caroline WOZNIACKI (DEN) [13] v Veronika KUDERMETOVA (RUS)

Yannick HANFMANN (GER) v Rafael NADAL (ESP) [2]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] v Hubert HURKACZ (POL)

Serena WILLIAMS (USA) [10] v Vitalia DIATCHENKO (RUS)

Court Suzanne Lenglen

Pauline PARMENTIER (FRA) v Kiki BERTENS (NED) [4]

Sorana CIRSTEA (ROU) v Petra KVITOVA (CZE) [6]

Jo-Wilfried TSONGA (FRA) v Peter GOJOWCZYK (GER)

Dominic THIEM (AUT) [4] v Tommy PAUL (USA)

Court Simonne Mathieu

Viktoria KUZMOVA (SVK) v Alizé CORNET (FRA)

Mischa ZVEREV (GER) v Richard GASQUET (FRA)

Stan WAWRINKA (SUI) [24] v Jozef KOVALIK (SVK)

Barbora STRYCOVA (CZE) v Samantha STOSUR (AUS)

Court 1

Kaia KANEPI (EST) v Julia GOERGES (GER) [18]

Jessica PEGULA (USA) v Ashleigh BARTY (AUS) [8]

Aljaz BEDENE (SLO) v Borna CORIC (CRO) [13]

Jeremy CHARDY (FRA) v Kyle EDMUND (GBR) [28]

Court 4

Lauren DAVIS (USA) v Kristyna PLISKOVA (CZE)

Yannick MADEN (GER) v Kimmer COPPEJANS (BEL)

Jaume MUNAR (ESP) v Salvatore CARUSO (ITA)

Giulia GATTO-MONTICONE (ITA) v Sofia KENIN (USA)

Court 5

Pablo CARRENO BUSTA (ESP) v Joao SOUSA (POR)

Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) v Mandy MINELLA (LUX)

Henri LAAKSONEN (SUI) v Pedro MARTINEZ (ESP)

Mihaela BUZARNESCU (ROU) [30] v Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

Court 6

Alexey VATUTIN (RUS) v Corentin MOUTET (FRA)

Shuai ZHANG (CHN) v Varvara LEPCHENKO (USA)

Elise MERTENS (BEL) [20] v Tamara ZIDANSEK (SLO)

Maxime JANVIER (FRA) v Pablo CUEVAS (URU)

Court 7

Johanna KONTA (GBR) [26] v Antonia LOTTNER (GER)

Liudmila SAMSONOVA (RUS) v Donna VEKIC (CRO) [23]

Sergiy STAKHOVSKY (UKR) v Gilles SIMON (FRA)[26]

Denis SHAPOVALOV (CAN) [20] v Jan-Lennard STRUFF (GER)

Court 8

Diane PARRY (FRA) v Vera LAPKO (BLR)

Roberto CARBALLES BAENA (ESP) v Alexandre MULLER (FRA)

Yulia PUTINTSEVA (KAZ) v Rebecca PETERSON (SWE)

Radu ALBOT (MDA) v Tennys SANDGREN (USA)

Court 9

Nikoloz BASILASHVILI (GEO) [15] v Juan Ignacio LONDERO (ARG)

Reilly OPELKA (USA) v Cristian GARIN (CHI)

Danielle COLLINS (USA) v Tatjana MARIA (GER)

Alison RISKE (USA) v Andrea PETKOVIC (GER)

Court 10

Miomir KECMANOVIC (SRB) v Denis KUDLA (USA)

Astra SHARMA (AUS) v Shelby ROGERS (USA)

Lloyd HARRIS (RSA) v Lukas ROSOL (CZE)

Kurumi NARA (JPN) v Dalila JAKUPOVIC (SLO)

Court 12

Filip KRAJINOVIC (SRB) v Frances TIAFOE (USA) [32]

Guido ANDREOZZI (ARG) v Guido PELLA (ARG) [19]

Aliona BOLSOVA (ESP) v Vera ZVONAREVA (RUS)

Su-Wei HSIEH (TPE)[25] v Viktorija GOLUBIC (SUI)

Court 13

Alex DE MINAUR (AUS) [21] v Bradley KLAHN (USA)

Luksika KUMKHUM (THA) v Anastasija SEVASTOVA (LAT) [12]

Dayana YASTREMSKA (UKR) v Carla SUAREZ NAVARRO (ESP) [28]

Rudolf MOLLEKER (GER) v Alexander BUBLIK (KAZ)

Court 14

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) v Daniil MEDVEDEV (RUS) [12]

Zarina DIYAS (KAZ) v Audrey ALBIE (FRA)

Benoit PAIRE (FRA) v Marius COPIL (ROU)

Marie BOUZKOVA (CZE) v Bianca ANDREESCU (CAN) [22]