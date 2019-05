TUESDAY'S HIGHLIGHTS

MATCH OF THE DAY

Cast your eyes to the opener on Court Suzanne Lenglen. Juan Martin Del Potro is back after suffering a horrible knee injury at the end of last year which forced him out of the ATP Finals. He has struggled to reach full fitness after his breakthrough Slam title at Flushing Meadows almost a decade ago, but nevertheless he remains a favourite of the crowd wherever he goes, and even the usually reserved crowd in Paris will give him a warm welcome.

POTENTIAL UPSET OF THE DAY

Caroline Garcia has been in excellent clay form, and she'll be looking forward to playing in front of a home crowd on Lenglen. But she had a draining run to the final in Strasbourg last week, losing to Yulia Putintseva - who promptly lost her first-round match in Paris to Rebecca Peterson. Will Garcia's extra day of recovery make a difference? If she's not fully ready, Mona Barthel of Germany is more than capable of springing a shock on the 24th seed.

BRITWATCH

Two tricky-looking clashes for the two British boys in action on Tuesday - Cameron Norrie faces French youngster Elliot Benchetrit while Daniel Evans faces a much more well-known quantity - 23rd seed Fernando Verdasco.

Play starts 11am local time (10am BST)

Court Philippe Chatrier

Court Suzanne Lenglen

Simone BOLELLI (ITA) v Lucas POUILLE (FRA) [22]

Evgeniya RODINA (RUS) v Madison KEYS (USA) [14]

Court Simonne Mathieu

Fabio FOGNINI (ITA) [9] v Andreas SEPPI (ITA)

Jelena OSTAPENKO (LAT) v Victoria AZARENKA (BLR)

Aryna SABALENKA (BLR) [11] v Dominika CIBULKOVA (SVK)

Stefano TRAVAGLIA (ITA) v Adrian MANNARINO (FRA)

Court 1

Daria KASATKINA (RUS) [21] v Jasmine PAOLINI (ITA)

Steve JOHNSON (USA) v Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [18]

Karen KHACHANOV (RUS) v Cedrik-Marcel STEBE (GER)

Eugenie BOUCHARD (CAN) v Lesia TSURENKO (UKR) [27]

Court 6

Monica PUIG (PUR) v Kirsten FLIPKENS (BEL)

Ivo KARLOVIC (CRO) v Feliciano LOPEZ (ESP)

Antoine HOANG (FRA) v Damir DZUMHUR (BIH)

Court 7

Karolina MUCHOVA (CZE) v Anett KONTAVEIT (EST) [17]

Iga SWIATEK (POL) v Selena JANICIJEVIC (FRA)

Court 9

Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) v Federico DELBONIS (ARG)

Anna BLINKOVA (RUS) v Margarita GASPARYAN (RUS)

Timea BABOS (HUN) v Priscilla HON (AUS)

Elena RYBAKINA (KAZ) v Katerina SINIAKOVA (CZE)

Court 10

Yoshihito NISHIOKA (JPN) v Mackenzie MCDONALD (USA)

Court 11

After one men's doubles

Dusan LAJOVIC (SRB) [30) v Thiago MONTEIRO (BRA)

After one men's doubles

Daria GAVRILOVA (AUS) v Aleksandra KRUNIC (SRB)

Court 12

Irina-Camelia BEGU (ROU) v Lin ZHU (CHN)

After one men's doubles

Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP) v Jordan THOMPSON (AUS)

Saisai ZHENG (CHN) v Qiang WANG (CHN) [16]

Court 13

Mikael YMER (SWE) v Blaz ROLA (SLO)

Amanda ANISIMOVA (USA) v Harmony TAN (FRA)

Martin KLIZAN (SVK) v Mikhail KUKUSHKIN (KAZ)

Court 14